HAU ने विकसित की गेहूं की नई तापमान रोधी पछेती किस्म, सवा सौ दिन में पककर हो जाएगी तैयार

हिसार: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं एवं जौ अनुभाग की ओर से गेहूं की पछेती किस्म डब्ल्यू एच 1309 विकसित की गई है. डब्ल्यू एच 1309 किस्म अन्य सभी किस्मों की तुलना में गर्मी के प्रति अधिक सहनशील है. इस किस्म का हरियाणा की राज्य बीज उप समिति द्वारा अनुशंसा की गई है.

जलवायु परिवर्तन के कारण मार्च के महीने में तापमान की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे गेहूं की फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस किस्म की पैदावार पर तापमान के बढऩे का असर नहीं होगा. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने नई किस्म को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई दी.

नई पछेती किस्म डब्ल्यू एच 1309 विकसित

कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने बताया - धान की कटाई में देरी, जलभराव या अन्य कारणों से हरियाणा के 15 से 20 प्रतिशत क्षेत्र में गेहूं की बिजाई में देरी हो जाती है. इसके मद्देनजर विश्वविद्यालय के गेहूं एवं जौ अनुभाग के वैज्ञानिकों की टीम की ओर से गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली नई पछेती किस्म डब्ल्यू एच 1309 विकसित की गई है. सिंचित परिस्थितियों के परीक्षणों में उपरोक्त किस्म ने औसत उपज 55.4 क्विंटल/हेक्टेयर दर्ज की है और इसकी अधिकतम उपज 64.5 क्विंटल/हेक्टेयर है.

किस्म के दाने मोटे और चमकीले

हरियाणा के विभिन्न जिलों में किसानों के खेत पर किए प्रयोगों में इसकी औसत उपज 54.3 क्विंटल/हेक्टेयर रही, जो कि चेक किस्म डब्ल्यू एच 1124 (48.2 क्विंटल/हेक्टेयर) की तुलना में 12.7 प्रतिशत अधिक रही. उन्होंने बताया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुवाई की जा सकती है. जनवरी माह के दौरान किसानों के खेत पर की गई बिजाई का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा, जिसमें इस किस्म की पैदावार 40-50 क्विंटल/हेक्टेयर रही. इसके दाने मोटे व चमकीले होते हैं. इस किस्म से पछेती बिजाई करने वाले हरियाणा के किसानों को अधिक लाभ मिलेगा.

उन्होंने बताया कि यह किस्म पीला रतुआ, भुरा रतुआ व अन्य बीमारियों के प्रति रोगरोधी है. यह किस्म जैविक खेती के लिए भी उपयुक्त है और इसे लवणीय क्षेत्र में भी बोया जा सकता है. यह लंबी बालियां, शीघ्र पकाव और मोटे दाने वाली उन्नत किस्म है.