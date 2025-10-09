फिरोजाबाद में जन सेवा केंद्र संचालक से 60 हजार रुपये की ठगी, हाथरस का सिपाही गिरफ्तार
रामगढ़ थानाक्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक संजीव दुबे ने बताया, आरोपी सिपाही गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास 30 हजार रुपये मिले हैं.
फिरोजाबाद: पुलिस की वर्दी पहनकर जनसेवा केंद्रों (मनी ट्रांसफर केंद्रों) से ठगी करने वाले हाथरस के सिपाही को फिरोजाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सिपाही हाथरस जिले में तैनात था. हाल ही में उसने फिरोजाबाद के एक जनसेवा केंद्र संचालक से 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी.
60 हजार रुपये ट्रांसफर कराए थे: थाना रामगढ़ के प्रभारी निरीक्षक संजीव दुबे ने बताया कि 08 सितंबर, 2025 को रैपुरा रोड स्थित जन सुविधा केंद्र पर वर्दीधारी व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए खाते में 60 हजार रुपये ट्रांसफर कराए. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. इसके बाद पीड़ित की शिकायत पर थाना रामगढ़ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था.
हाथरस पुलिस लाइन में सिपाही है गजेंद्र: जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि आरोपी का नाम गजेन्द्र सिंह है. वह वर्तमान में हाथरस पुलिस लाइन में आरक्षी के पद पर तैनात है. वह मूल रूप से ग्राम नगला नरिया, थाना जसवंतनगर, जनपद इटावा का रहने वाला है.
आरोपी सिपाही गजेन्द्र सिंह गिरफ्तार: इंस्पेक्टर संजीव दुबे ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के आदेश पर गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर चनौरा पुल के पास से आरोपी सिपाही गजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से ठगी की रकम में बचे 30 हजार रुपये कैश बरामद किए गये. थाना रामगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश किया. वहां से उसे जेल भेज दिया गया.
