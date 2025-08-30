ETV Bharat / state

कोरबा में पहली बार चरस तस्कर गिरफ्तार, रोटी की शक्ल देकर खपाने की कोशिश - HASHISH SMUGGLER ARRESTED

कोरबा में पहली बार चरस तस्करों को पुलिस की टीम ने दबोचा है.

Hashish smuggler arrested
कोरबा में पहली बार चरस तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read

कोरबा : कोरबा जिले को नशे के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिले में पहली बार चरस तस्कर गिरफ्तार हुए हैं. जिनकी तस्करी का तरीका बेहद अनोखा था. ये तस्कर चरस की रोटी बनाकर इसे खपाने की फिराक में थे.



पिछले सप्ताह पकड़ी गई थी नशीली टैबलेट : पिछले सप्ताह बनारस से आरोपी साहित 18 हजार 965 नशीले टैबलेट पकड़ने के बाद कोरबा पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है. चरस तस्करी में संलिप्त दो आरोपियों को 16.8 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस को टीपी नगर क्षेत्र में चरस की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी. सूचना पर नशे के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को दबिश देकर उनके ठिकाने से दबोचा. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम कुणाल सलुजा और तुषार लालवानी है. दोनों ट्रांसपोर्ट नगर के निवासी हैं.


चरस की रोटियां बनाकर सप्लाई : आरोपियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने तीन नग चरस (16.8 ग्राम चपाती के रूप में), चरस बिक्री का लेखा-जोखा दर्ज एक डायरी, रोलिंग पेपर और फिल्टर टिप जैसा आपत्तिजनक सामान मिला. इस मामले में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 524 /2025 धारा 21(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.ये जानकारी एएसपी नितीश ठाकुर ने प्रेस नोट के जरिए साझा की है.

एसपी ने जारी किए दिशा निर्देश : अवैध नशे को रोकने पुलिस ने की आहातो की जांच आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत कोरबा में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. निर्देश के पालन में जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत स्थित शराब दुकानों और आहताओं की सतत निगरानी और जांच की जा रही है.

अवैध गतिविधि और अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं : एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, अनियंत्रित भीड़ या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी उद्देश्य से जिलेभर में निरंतर चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है. ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके और नागरिक शांति एवं सुरक्षा के साथ त्यौहार मना सकें. एसपी ने कहा कि कोरबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाने या चौकी को दें.

कोरबा : कोरबा जिले को नशे के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिले में पहली बार चरस तस्कर गिरफ्तार हुए हैं. जिनकी तस्करी का तरीका बेहद अनोखा था. ये तस्कर चरस की रोटी बनाकर इसे खपाने की फिराक में थे.



पिछले सप्ताह पकड़ी गई थी नशीली टैबलेट : पिछले सप्ताह बनारस से आरोपी साहित 18 हजार 965 नशीले टैबलेट पकड़ने के बाद कोरबा पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है. चरस तस्करी में संलिप्त दो आरोपियों को 16.8 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस को टीपी नगर क्षेत्र में चरस की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी. सूचना पर नशे के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को दबिश देकर उनके ठिकाने से दबोचा. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम कुणाल सलुजा और तुषार लालवानी है. दोनों ट्रांसपोर्ट नगर के निवासी हैं.


चरस की रोटियां बनाकर सप्लाई : आरोपियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने तीन नग चरस (16.8 ग्राम चपाती के रूप में), चरस बिक्री का लेखा-जोखा दर्ज एक डायरी, रोलिंग पेपर और फिल्टर टिप जैसा आपत्तिजनक सामान मिला. इस मामले में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 524 /2025 धारा 21(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.ये जानकारी एएसपी नितीश ठाकुर ने प्रेस नोट के जरिए साझा की है.

एसपी ने जारी किए दिशा निर्देश : अवैध नशे को रोकने पुलिस ने की आहातो की जांच आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत कोरबा में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. निर्देश के पालन में जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत स्थित शराब दुकानों और आहताओं की सतत निगरानी और जांच की जा रही है.

अवैध गतिविधि और अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं : एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, अनियंत्रित भीड़ या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी उद्देश्य से जिलेभर में निरंतर चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है. ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके और नागरिक शांति एवं सुरक्षा के साथ त्यौहार मना सकें. एसपी ने कहा कि कोरबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाने या चौकी को दें.

नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय, प्लानिंग के साथ 273 ठिकानों पर दबिश, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां

किसानों के नाम समिति प्रबंधक ने निकाला लोन, धान खरीदी में भी गबन का आरोप, कलेक्टर ने बिठाई जांच

गजब का चोर दुर्ग से गिरफ्तार, वारदात के बाद भगवान को दंडवत करना नहीं भूलता

For All Latest Updates

TAGGED:

TRYING TO SELL FORM OF BREADHASHISH SMUGGLERचरस तस्कर गिरफ्तारकोरबा पुलिसHASHISH SMUGGLER ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.