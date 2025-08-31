भिवानी: हरियाणा के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है. शिक्षा और खेल के बाद अब भिवानी के युवा अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. सोमिका फिल्म्स द्वारा निर्मित हरियाणवी फिल्म बिजली की शूटिंग हाल ही में संपन्न हुई है. जिसने रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोरी है. इस फिल्म में भिवानी के युवा पवन कौशिक खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं. यह फिल्म हरियाणा के पड़ोसी राज्य राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में भी जगह बना चुकी है.

भिवानी के पवन बने 'खलनायक': यह फिल्म भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा 11 अगस्त को क्लेप दिखाए जाने के साथ भिवानी से शुरू हुई थी. 21 अगस्त को देर रात भिवानी जिले के गरवा गांव में पूरी हुई. इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे पवन कौशिक ने बताया कि शूटिंग के दौरान ही फिल्म के काल्पनिक पात्रों और स्थानों के नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे. गांव के लोक कलाकारों को उनके असली नाम की बजाय बिजली फिल्म के पात्रों के नाम से पुकारने लगे थे.

जानें क्या है फिल्म का आधार: कलाकार पवन ने बताया कि 'यह फिल्म हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के मुंशी प्रेमचंद श्रेष्ठ-कृति सम्मान से सम्मानित साहित्यकार और रेडियो-टीवी आर्टिस्ट आनंद प्रकाश आर्टिस्ट के हरियाणवी उपन्यास बिजली पर आधारित है. फिल्म का निर्देशन भी आनंद प्रकाश ने ही किया है. जिन्होंने इसके गीत, संवाद और पटकथा भी लिखी है'.

12 दिनों में पूरी हुई फिल्म की शूटिंग: पवन ने बताया कि 'फिल्म के निर्माता सोमेश खिंची और निर्देशक आनंद प्रकाश के अनुभव और कलाकारों के तालमेल से 2.5 घंटे की इस फीचर फिल्म की शूटिंग मात्र 12 दिनों में पूरी कर एक रिकॉर्ड बनाया गया है. टीम ने इसे अपनी व्यक्तिगत फिल्म मानते हुए काम किया, ताकि कलाकारों की अन्य प्रोजेक्ट्स की डेट्स प्रभावित न हों. फिल्म में मुख्य भूमिका देवांश और हिना चौधरी ने निभाई है.'

फिल्म में 20 से अधिक कलाकार: इसके अलावा, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई जाने-माने कलाकार जैसे हिमांशु वर्णयम, विशाल सिंह जालंधर, आशा विजय विभोर, और आनंद प्रकाश आर्टिस्ट सहित कुल 20 से अधिक कलाकारों ने इसमें काम किया है. कलाकार पवन कौशिक ने बताया कि 'फिल्म की सफलता की संभावना को देखते हुए निर्माता ने इसे अन्य भारतीय भाषाओं में डब करने का भी विचार किया है. शूटिंग पूरी होने पर गरवा गांव के सरपंच प्रतिनिधि सत्यवान और ग्रामीणों ने सोमिका फिल्म की टीम को विदा किया.'

