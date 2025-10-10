ETV Bharat / state

रूस-यूक्रेन युद्ध में लापता हिसार के दो युवक, वीडियो जारी कर बचाने की मांग, परिजन लगा रहे अधिकारियों के चक्कर

हिसार: हरियाणा के हिसार जिले के दो युवक रूस में लापता हो गए. दोनों युवक रूस में वहां की भाषा सीखने गए थे. परिजनों का आरोप है कि दोनों को वहां जबरन आर्मी में भर्ती करा लिया और उन्हें यूक्रेन के साथ लड़ाई के लिए भेज दिया. लापता होने वाले दोनों युवकों में से एक का नाम सोनू है और दूसरे का नाम अमन है. दोनों से ही परिजनों की कोई बात नहीं हो पा रही है. जिसके चलते उनकी चिंता बढ़ती जा रही है. सोनू और अमन लापता: सोनू के साथ गांव का ही 24 वर्षीय अमन भी जून 2024 में रूस गया था. अमन के भाई आशीष ने बताया दोनों को धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया. अमन से 22 सितंबर के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. दोनों के परिजनों ने भारत सरकार और रूस में भारतीय दूतावास से मदद की अपील की है. अमन ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है. (Etv Bharat) 'अमन को जबरन रूसी सेना में भर्ती कराया': आशीष ने बताया कि "18 जून 2024 को मेरा भाई अमन रूसी भाषा सीखने गया था. वीजा खत्म होने के बाद वह भारत लौटने की योजना बना रहा था. तब उसे वहां किसी ने लालच दिया कि वो उसका वीजा बढ़वा देगा. साथ में उसकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा देगा. जिससे उसकी अच्छी इनकम हो जाएगी. अमन ने उसकी बात मान ली. इसके बाद उन्होंने अमन से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रेक्ट साइन कराया जो रसिया लैंग्वेज में था. जब अमन ने उसे फोन के जरिए ट्रांसलेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अमन को ऐसा नहीं करने दिया और फोन जब्त कर लिया. बाद में पता चला कि ये सिक्योरिटी गार्ड की नहीं बल्कि आर्मी की जॉब थी. उसे करीब 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में उसे उतार दिया गया."

