अमेरिका में ट्रक हादसे में हरियाणा के युवक की दर्दनाक मौत, शव तक नहीं मिला, घर में पसरा मातम

पानीपत निवासी अमित की अमेरिका ट्रक हादसे में दर्दनाक मौत हो गई.

Haryana youth dies in America truck accident
अमेरिका में हरियाणा के युवक की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2025 at 3:26 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 5:11 PM IST

करनाल/पानीपत: अमेरिका के अर्कांसस राज्य में एक भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के युवक की दर्दनाक मौत हो गई. दरअसल, पानीपत के कुराना गांव के रहने वाले अमित कुमार की मौत उस समय हुई, जब उनका ट्रक I-40 हाईवे के एग्जिट 166 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई. हादसा इतना भयावह था कि ट्रक की कैबिन पूरी तरह जलकर पिघल गई और अमित का शव तक नहीं मिल पाया.

दो साल पहले अमेरिका गया था अमित: पानीपत का अमित कुमार दो साल पहले "डोंकी रूट" से अमित अमेरिका पहुंचा था और वहां वो ट्रक ड्राइवर का काम करता था. हादसे के वक्त सामने से आ रहे एक अन्य ट्रक की वजह से उसे अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी. इससे अमित का ट्रक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराया और उसमें भीषण आग लग गई. ट्रक का लॉक जाम हो जाने के कारण अमित बाहर नहीं निकल सका और वह जिंदा जल गया.

हरियाणा के युवक की अमेरिका में दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

करनाल में बस गया था परिवार: करीब दो दशक पहले अमित का परिवार पानीपत के कुराना गांव से करनाल आकर बस गया था. वर्तमान में परिवार नई अनाज मंडी के पास रहता है. हादसे की सूचना मिलते ही करनाल और पानीपत में उसके परिजनों में मातम छा गया. परिजन बार-बार यही कह रहे हैं कि अगर ट्रक का लॉक न फंसा होता तो अमित की जान बच सकती थी.

हादसे का कारण: अमित के परिजन ने बताया कि, "हादसा तब हुआ जब सामने से आ रहे एक ट्रक की वजह से अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी.ट्रक पेड़ से टकरा गया और देखते ही देखते उसमें आग लग गई. लॉक होने की वजह से अमित बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जल गया."

शव तक नहीं मिल पाया: मृत अमित के परिजन की मानें तो हादसे के बाद ट्रक की कैबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गई. हादसा इतना भयानक था कि अमित का शव तक नहीं मिल पाया. परिजन अमेरिका में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं ताकि उन्हें आवश्यक सहायता मिल सके.

