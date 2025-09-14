ETV Bharat / state

भारत पाक मैच पर फूटा युवाओं का गुस्सा, बोले- "राष्ट्रभक्ति पर भारी रुपया, सभी को मिलकर बॉयकॉट करने की जरूरत"

पहले होता था जोश, अब है गुस्सा: लॉ स्टूडेंट तनुज ने कहा "पिछले वर्षों में जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता था, युवाओं में खासा उत्साह देखा जाता था. लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है. देश में इस मुकाबले को लेकर न तो जोश है, न ही कोई खुशी. पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान लेने के बाद अब पाकिस्तान के साथ खेलना किसी भी सूरत में सही नहीं है. सरकार और क्रिकेट बोर्ड को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी. अब वक्त आ गया है कि सिर्फ सैनिक ही नहीं, खिलाड़ी भी स्टैंड लें."

करनाल: एशिया कप 2025 के तहत आज शाम भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा क्रिकेट मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच को लेकर देश के युवाओं में इस बार गहरी नाराजगी देखी जा रही है. खासकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र और युवा क्रिकेट खिलाड़ी इस मैच का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि "पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से किसी भी तरह का मैच नहीं होना चाहिए. इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है, और अब ऐसे समय में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना देश के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है."

क्रिकेटर गौतम ने जताया गुस्सा: क्रिकेट खिलाड़ी गौतम ने कहा कि "मैं भी एक खिलाड़ी हूं, जो पिछले चार-पांच सालों से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा हूं. मेरी सोच है कि हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करे और विश्व में नंबर वन टीम बनें, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल. पहलगाम की घटना के बाद से पूरे देश में नाराजगी है. ऐसे में खिलाड़ियों को भी स्टैंड लेना चाहिए कि वह पाकिस्तान के साथ मैच ना करें और यह केवल एक क्रिकेट की बात नहीं है यह प्रत्येक गेम की बात है."

भारत पाकिस्तान मैच के बॉयकॉट की अपील: अखलान नाम के युवा ने कहा "देश में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है. जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती. पाकिस्तान ने हमेशा दोस्त बने के बाद पीठ में खंजर घोंपा है. हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला है कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, लेकिन मेरी सभी युवाओं से अपील है कि वह इस मैच का विरोध करें और इसके साथ-साथ बीसीसीआई तक भी यह बात जाए कि अगर भारत मैच जीत भी जाता है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता. हम पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकते."

भविष्य में ना हो पाकिस्तान के साथ मैच: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पुष्पेंद्र ने कहा कि "हम इसका विरोध करते हैं और बायकॉट करते हैं. हम सरकार और बीसीसीआई से भी अपील करते हैं कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ इस प्रकार के मैच ना हो. इससे हमें खुशी नहीं बल्कि दुख मिलता है कि जो लोग हमारे खिलाफ इतनी साजिश करते हैं, केवल पहलगाम नहीं पहले भी कई प्रकार की आतंकवादी घटनाएं देश में हो चुकी है, जो पाकिस्तान के द्वारा की हुई है. ऐसे में हमें उनको बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए.

