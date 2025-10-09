हरियाणा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मिलने वाले पुरस्कारों के लिए आवेदन शुरू, 30 अक्टूबर तक करें अप्लाई
हरियाणा में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय महिलाओं को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कारों दिया जाएगा.
करनाल: हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए आवेदन शुरू किए हैं. यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाएगा, जिन्होंने अपने सामाजिक योगदान से दूसरों के जीवन को प्रभावित किया है या किसी समुदाय, जाति अथवा समाज को लाभ पहुंचाया है.
30 अक्टूबर तक करें आवेदन: इस बारे में जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने जानकारी दी कि इच्छुक महिलाएं 30 अक्टूबर 2025 तक अपने जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं. आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों के अलावा हालिया पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा. अधिक जानकारी और आवेदन फार्म के लिए विभाग की वेबसाइट www.wcdhry.gov.in या http://www.wcdhry.gov.in पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं.
इन श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार:
- इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड
पुरस्कार राशि: 1,50,000 रुपया
योग्यता: जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में समाज सेवा की हो और दूसरों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनी हों.
- कल्पना चावला शौर्य अवार्ड
पुरस्कार राशि: 1,00,000 रुपया
योग्यता: जिन महिलाओं ने अपने जीवन में जोखिम उठाकर कोई साहसिक कार्य किया हो.
- बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड
पुरस्कार राशि: 1,00,000 रुपया
योग्यता: पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला अध्यक्ष के रूप में सामाजिक कार्य करने वाली महिलाएं.
- लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड
पुरस्कार राशि: 51,000 रुपया
योग्यता: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं जिन्होंने अपने जीवन में प्रेरणादायक सामाजिक कार्य किए हों.
- वूमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड (स्वास्थ्य क्षेत्र)
पुरस्कार राशि: 21,000 रुपया
योग्यता: स्वास्थ्य विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं.
- सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार
पुरस्कार राशि: 21,000 रुपया
योग्यता: बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या रोकने या टीकाकरण जैसे सामाजिक मुद्दों में सक्रिय योगदान देने वाली महिलाएं.
- महिला सरकारी कर्मचारी / खिलाड़ी पुरस्कार
पुरस्कार राशि: 21,000 रुपया
योग्यता: सरकारी सेवा में रहते हुए या खेलों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाएं.
- महिला उद्यमी पुरस्कार
पुरस्कार राशि: 21,000 रुपया
योग्यता: जिन्होंने व्यापार या उद्योग क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रेरणादायक कार्य किया हो.
- स्त्री शक्ति पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार (भारत सरकार द्वारा चयनित)
पुरस्कार राशि: 21,000 रुपया
योग्यता: पूर्व में भेजे गए नामांकनों के आधार पर चयन, जिसमें अच्छा कार्य करने वाली महिलाएं शामिल हों .
हरियाणा सरकार का यह प्रयास न केवल महिलाओं को सम्मानित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण और प्रेरणा के नए मानदंड भी स्थापित करता है. यदि आप या आपके आसपास कोई महिला इन मानदंडों को पूरा करती हैं, तो समय रहते आवेदन अवश्य करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं.
