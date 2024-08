ETV Bharat / state

हरियाणा बनेगा बेसहारा गौ मुक्त प्रदेश, प्रदेश सरकार ने 40.17 करोड़ की धनराशि की जारी - Help to Cow Shelters in Haryana

By ETV Bharat Haryana Team Published : 19 hours ago | Updated : 11 hours ago

HELP TO COW SHELTERS IN HARYANA ( Etv Bharat )

पंचकूला: हरियाणा को जल्द ही बेसहारा गोमुख प्रदेश बनाया जाएगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा आज पंचकूला सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित 'गौ सेवा सम्मेलन' में की. इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर की अधिकांश पंजीकृत गौशालाओं को कई योजनाओं के तहत कुल 40.17 करोड रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जारी की. 42 गौशालाओं को 29.36 लाख रुपए जिलों की सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली गौशालाओं को राशि वितरित की गई. साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 की बची 51 गौशालाओं को भी अनुदान राशि दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की 42 गौशालाओं को मासिक चारा के लिए 29.36 लाख की अनुदान राशि दी. बेसहारा गोवंश पुनर्वास अभियान के तहत भी अनुदान दिया.

