ETV Bharat / state

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर, हरियाणा में समय से पहले शुरू हुई ठंड, दिन में पड़ रही गर्मी तो रातें हो रही कूल-कूल

हरियाणा में इस बार समय से पहले ठंड शुरू हो चुकी है. यहां रातें अब ठंडी हो रही है, जबकि दिन में गर्मी पड़ रही.

Haryana Weather Update
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुई ठंड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 11, 2025 at 9:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में भी नजर आने लगा है. हरियाणा में ठंड ने अक्टूबर की शुरुआत में ही दस्तक दे दी है. सुबह-शाम सिहरन बढ़ गई है. राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है. राज्य के 5 शहरों में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जो कि सामान्य से काफी कम है. इस बदलते मौसम को देखते हुए किसानों ने सरसों की बुवाई भी समय से पहले शुरू कर दी है.

ज्यादा बारिश ने चौंकाया: हरियाणा में अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही बारिश रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की जा रही है. सामान्यतः इस समय 4 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार पहले 9 दिनों में ही 30 मिमी बारिश हो चुकी है, जो कि अधिक है. मौसम विभाग के मुताबिक यह असामान्य वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है, जिससे हवा में नमी बढ़ी और दिन-रात के तापमान में गिरावट आई. इससे पहले साल 2004 में पूरे अक्टूबर में 58.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी.

14 अक्टूबर तक मौसम रहेगा साफ: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "अब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल चुका है. इसके चलते 14 अक्टूबर तक मौसम साफ और सूखा रहने की संभावना है. हालांकि दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी संभव है, लेकिन हवाओं के रुख में बदलाव के चलते रात के तापमान में फिर से गिरावट देखी जा सकती है. हवाएं अब उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलेंगी, जिससे ठंड और बढ़ सकती है."

खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर: जलवायु परिवर्तन का सीधा असर खेती पर भी पड़ रहा है. मौसम में तेजी से आए बदलाव और नमी की अनुकूलता को देखते हुए किसानों ने सरसों की बिजाई समय से पहले शुरू कर दी है. विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय बुवाई करना फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें:नूंह में बरसात बनी वरदान, देसी गेहूं की खेती को बारिश ने दी रफ्तार, सरसों पर दिख सकता है उल्टा असर

For All Latest Updates

TAGGED:

हरियाणा का मौसमWINTER BEGINS IN HARYANAIMD CHANDIGARHHARYANA KA MOUSAMHARYANA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.