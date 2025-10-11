पहाड़ों पर बर्फबारी का असर, हरियाणा में समय से पहले शुरू हुई ठंड, दिन में पड़ रही गर्मी तो रातें हो रही कूल-कूल

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर, हरियाणा में समय से पहले शुरू हुई ठंड, दिन में पड़ रही गर्मी तो रातें हो रही कूल-कूल
हरियाणा में इस बार समय से पहले ठंड शुरू हो चुकी है. यहां रातें अब ठंडी हो रही है, जबकि दिन में गर्मी पड़ रही.
Published : October 11, 2025 at 9:40 AM IST
चंडीगढ़: उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में भी नजर आने लगा है. हरियाणा में ठंड ने अक्टूबर की शुरुआत में ही दस्तक दे दी है. सुबह-शाम सिहरन बढ़ गई है. राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है. राज्य के 5 शहरों में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जो कि सामान्य से काफी कम है. इस बदलते मौसम को देखते हुए किसानों ने सरसों की बुवाई भी समय से पहले शुरू कर दी है.
ज्यादा बारिश ने चौंकाया: हरियाणा में अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही बारिश रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की जा रही है. सामान्यतः इस समय 4 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार पहले 9 दिनों में ही 30 मिमी बारिश हो चुकी है, जो कि अधिक है. मौसम विभाग के मुताबिक यह असामान्य वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है, जिससे हवा में नमी बढ़ी और दिन-रात के तापमान में गिरावट आई. इससे पहले साल 2004 में पूरे अक्टूबर में 58.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी.
14 अक्टूबर तक मौसम रहेगा साफ: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "अब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल चुका है. इसके चलते 14 अक्टूबर तक मौसम साफ और सूखा रहने की संभावना है. हालांकि दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी संभव है, लेकिन हवाओं के रुख में बदलाव के चलते रात के तापमान में फिर से गिरावट देखी जा सकती है. हवाएं अब उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलेंगी, जिससे ठंड और बढ़ सकती है."
खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर: जलवायु परिवर्तन का सीधा असर खेती पर भी पड़ रहा है. मौसम में तेजी से आए बदलाव और नमी की अनुकूलता को देखते हुए किसानों ने सरसों की बिजाई समय से पहले शुरू कर दी है. विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय बुवाई करना फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
