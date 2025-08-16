चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. कई जिलों में जलजमाव और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं. वहीं, आज जन्माष्टमी के दिन भी प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं. यहां आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.

आज इन क्षेत्रों में होगी बारिश: मौसम विभाग की मानें तो आज फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, नूंह और पलवल में 25 से 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है. जबकि पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 50 से 75 प्रतिशत बारिश की संभावना है.

जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर का हाल: आईएमडी चंडीगढ़ ने जन्माष्टमी के दूसरे दिन रविवार 17 अगस्त को भी 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है.वहीं, सोमवार 18 अगस्त को सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. जबकि पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मंगलवार 19 अगस्त को प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन इस दिन के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं है. यानी कि अभी लगातार तीन दिनों तक बारिश हो सकती है.

किसानों के लिए लाभदायक होगी बारिश: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन लाल खिचड़ की मानें तो ये बारिश किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी. किसान अपनी फसलों पर कीटों का प्रकोप न होने दें. किसान अपनी फसलों की निगरानी करते रहें. मौसम साफ होने पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव करें. जुलाई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी. अगस्त महीने में भी अब तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है.

