ETV Bharat / state

हरियाणा के इन 8 जिलों में आज होगी बारिश, 4 जिलों में येलो अलर्ट, जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर

हरियाणा के इन 8 जिलों में आज होगी बारिश ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 13, 2025 at 10:34 AM IST 2 Min Read