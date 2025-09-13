हरियाणा के इन 8 जिलों में आज होगी बारिश, 4 जिलों में येलो अलर्ट, जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर
हरियाणा के 8 जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. अन्य जिलों में आज मौसम साफ रहेगा.
Published : September 13, 2025 at 10:34 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों बारिश की रफ्तार कम हो गई है. कई जिलों में गर्मी और उमस महसूस की जा रही है. इस बीच कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हर दिन हो रही है. मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में बारिश की संभावना जताई है. इन जिलों में पूरा दिन बादल छाए रहने के साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश होगी. बाकी अन्य जिलों में आज मौसम साफ रहेगा.
4 जिलों में येलो अलर्ट:आईएमडी चंडीगढ़ ने शनिवार को पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र में यलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में अधिकतर एरिया में मध्यम से तेज बारिश के आसार जताएं हैं. कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 12-09-2025 pic.twitter.com/VUo1CHgVA3— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) September 12, 2025
16 सितंबर के बाद बढ़ेगी मानसून की सक्रियता: वहीं, मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदनलाल खीचड़ का कहना है कि, "16 सितंबर तक मानसून की सक्रियता कम है, लेकिन इसके बाद फिर से सक्रियता बढ़ने की संभावना है. इससे उत्तरी हरियाणा में बारिश अधिक होगी."
जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर: मौसम विभाग की मानें तो 14 सितंबर को अंबाला और यमुनानगर में ज्यादातर एरिया में हल्की से मध्यम बारिश होगी. पंचकूला, कुरुक्षेत्र और करनाल में आधे से ज्यादा क्षेत्र में बारिश की संभावना है, जबकि कैथल, पानीपत और सोनीपत में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. इसके अलावा बाकी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है. वहीं, 15 सितंबर को हरियाणा में केवल पंचकूला, यमुनानगर और अंबाला में ही बारिश के आसार हैं. बाकी जिलों में मौसम साफ रहेगा. बात अगर 16 सितंबर की करें तो इस दिन पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. बाकी जिलों में मौसम साफ रहने के आसार हैं.
