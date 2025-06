ETV Bharat / state

हरियाणा के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी - RAIN ALERT IN HARYANA

हरियाणा में बारिश का अलर्ट ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में आज गरज-चमक के साथ जबरदस्त बारिश होगी. मौसम विभाग ने हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में बारिश का अलर्ट जारी किया है. 17 जिलों में बारिश की चेतावनी: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया, "आज से प्री-मानसूनी हवाओं के आने की संभावना है. इसके साथ ही मौसम में बदलाव होगा.आज 17 जिलों में जबरदस्त बारिश होगी. वहीं, शुक्रवार 20 जून को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में हल्की से मध्यम बारिश होगी. इस दौरान पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी."

