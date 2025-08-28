चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि कोई अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है. इसके अलावा अगले तीन दिनों तक मौसम विभाग ने मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
31 अगस्त के बाद होगी जमकर बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक आज पंचकूला, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल जिले में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त से प्रदेश में तेज बारिश होगी, जो 3 दिनों तक लगातार जारी रहेगी. यानी कि मानसून का असली तांडव 31 अगस्त के बाद देखने को मिल सकता है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 27-08-2025 pic.twitter.com/bAp4HuBAU1— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) August 27, 2025
क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 31 अगस्त तक फिर से मानसून सक्रिय होता दिखाई दे रहा है. हालांकि, जिस तरह की बारिश बीते दिन हुई थी. वैसी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है. यह मानसून हरियाणा की ओर से सक्रिय हो रहा है. इसका असर चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा. सितंबर के मध्य के बाद मानसून से राहत मिल सकती है. इन दिनों में अत्यधिक बारिश की संभावना अभी तक नहीं दिख रही है. मौसम विभाग पहले ही लोगों को जानकारी दे चुका था कि इस बार मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है.
जानें अगले तीनों तक कैसा रहेगा वेदर का हाल: मौसम विभाग ने 29 अगस्त को पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. जबकि, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल और कुरूक्षेत्र में तेज बारिश की संभावना है. इसके अलावा 30 अगस्त को अंबाला, यमुनानगर, मेवात और पलवल में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी तेज बारिश की संभावना है. इसके साथ ही 31 अगस्त को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है.
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें जलमग्न, घरों में कैद हुए लोग
ये भी पढ़ें:हिसार जिले में भारी बारिश, हांसी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात