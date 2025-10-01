हरियाणा के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, इस कारण मौसम ने बदली करवट
हरियाणा के 8 जिलों में आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें...
Published : October 1, 2025 at 10:46 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज 2 अक्टूबर को झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और महेंद्रगढ़ में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. बाकी अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा.
मंगलवार को कई जिलों में हुई बारिश: वहीं, मंगलवार को भी हरियाणा के कई जिलों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला था. दिन भर बादल छाए रहे और शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. बारिश और बादलों की वजह से दिन के तापमान में गिरावट आई, वहीं रात का तापमान बढ़ गया.
क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक:मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक हो सकता है. इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ मदन खीचड़ ने बताया कि, "अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम पर प्रभाव डाल रहा है. इसकी वजह से 2 अक्टूबर तक हरियाणा के 6 से 8 जिलों में बारिश जारी रह सकती है."
3 अक्टूबर को 12 जिलों में बारिश की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर को हरियाणा के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके बाद राज्य में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा जा सकता है और हल्की ठंड का अहसास होने लगेगा. फिलहाल दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है, जो फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है.
किसानों को खास सलाह: मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के ताजा अपडेट्स पर ध्यान दें और खेतों में जल भराव से बचने के उपाय करें. बारिश का यह दौर फसलों के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन अधिक जलभराव नुकसान भी पहुंचा सकता है.
ये भी पढ़ें:नूंह में सड़क हादसे में पीडब्ल्यूडी के JE की मौत, कैंटर ने 50 मीटर तक बाइक समेत घसीटा, CCTV में कैद हुई घटना