ETV Bharat / state

हरियाणा में आज मानसून दिखाएगा तांडव, 7 जिलों में अलर्ट जारी, पानीपत सहित इन क्षेत्रों में होगी मूसलाधार बारिश - HEAVY RAIN ALERT IN HARYANA

हरियाणा में आज भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Haryana Weather Update
हरियाणा में आज मानसून दिखाएगा तांडव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 9:02 AM IST

2 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा में रविवार शाम को शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को हरियाणा में भारी बारिश की संभावना जताई है. साथ ही 7 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है. यानि कि आज हरियाणा में मानसून का तांडव देखने को मिलेगा. वहीं, हथिनीकुंड बैराज में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है.

7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग ने आज 10 बजे सुबह के बाद से ही पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक और सोनीपत में जमकर बारिश की संभावना जताई थी. जबकि सुबह से ही पानीपत और यमुनानगर में तेज बारिश शुरू हो गई है. हिसार, सोनीपत, झज्जर और कुरुक्षेत्र में बादल छाए हुए हैं. बात अगर हथिनीकुंड बैराज की करें तो सुबह 58 हजार क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था. हालांकि अभी भी फ्लड गेट खुले हुए हैं.

जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर का हाल: 19 अगस्त मंगलवार को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात में हल्की से भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और भिवानी में भी छिटपुट बारिश हो सकती है. वहीं, 20 अगस्त को पंचकूला और यमुनानगर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. इसके साथ ही 21 अगस्त को भी पंचकूला, यमुनानगर, फरीदाबाद और पलवल में भारी बारिश की संभावना है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए, दिल्ली में बाढ़ का ख़तरा!, यमुना में उफान जारी

चंडीगढ़: हरियाणा में रविवार शाम को शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को हरियाणा में भारी बारिश की संभावना जताई है. साथ ही 7 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है. यानि कि आज हरियाणा में मानसून का तांडव देखने को मिलेगा. वहीं, हथिनीकुंड बैराज में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है.

7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग ने आज 10 बजे सुबह के बाद से ही पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक और सोनीपत में जमकर बारिश की संभावना जताई थी. जबकि सुबह से ही पानीपत और यमुनानगर में तेज बारिश शुरू हो गई है. हिसार, सोनीपत, झज्जर और कुरुक्षेत्र में बादल छाए हुए हैं. बात अगर हथिनीकुंड बैराज की करें तो सुबह 58 हजार क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था. हालांकि अभी भी फ्लड गेट खुले हुए हैं.

जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर का हाल: 19 अगस्त मंगलवार को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात में हल्की से भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और भिवानी में भी छिटपुट बारिश हो सकती है. वहीं, 20 अगस्त को पंचकूला और यमुनानगर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. इसके साथ ही 21 अगस्त को भी पंचकूला, यमुनानगर, फरीदाबाद और पलवल में भारी बारिश की संभावना है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए, दिल्ली में बाढ़ का ख़तरा!, यमुना में उफान जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA HEAVY RAIN ALERTHARYANA WEATHER UPDATEहरियाणा का मौसमIMD CHANDIGARHHEAVY RAIN ALERT IN HARYANA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.