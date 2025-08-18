चंडीगढ़: हरियाणा में रविवार शाम को शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को हरियाणा में भारी बारिश की संभावना जताई है. साथ ही 7 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है. यानि कि आज हरियाणा में मानसून का तांडव देखने को मिलेगा. वहीं, हथिनीकुंड बैराज में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है.

7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग ने आज 10 बजे सुबह के बाद से ही पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक और सोनीपत में जमकर बारिश की संभावना जताई थी. जबकि सुबह से ही पानीपत और यमुनानगर में तेज बारिश शुरू हो गई है. हिसार, सोनीपत, झज्जर और कुरुक्षेत्र में बादल छाए हुए हैं. बात अगर हथिनीकुंड बैराज की करें तो सुबह 58 हजार क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था. हालांकि अभी भी फ्लड गेट खुले हुए हैं.

जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर का हाल: 19 अगस्त मंगलवार को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात में हल्की से भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और भिवानी में भी छिटपुट बारिश हो सकती है. वहीं, 20 अगस्त को पंचकूला और यमुनानगर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. इसके साथ ही 21 अगस्त को भी पंचकूला, यमुनानगर, फरीदाबाद और पलवल में भारी बारिश की संभावना है.

