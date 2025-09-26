ETV Bharat / state

हरियाणा में फीका पड़ा मानसून, भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान, जानें किस दिन मौसम लेगा करवट

हरियाणा में भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं. हालांकि मौसम विभाग ने 27 सितंबर के बाद मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई है.

HARYANA MONSOON
हरियाणा में फीका पड़ा मानसून (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2025 at 10:57 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. तेज धूप और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई है. मौसम विभाग की मानें तो हरियाणा में 27 सितंबर तक लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा. हालांकि इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है. 27 सितंबर के बाद पहाड़ों की तरफ से तेज हवाएं चलेंगी. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

कब बदलेगा मौसम:मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदनलाल खीचड़ ने बताया कि, "इस बार मानसून में औसत से ज्यादा बारिश होने के कारण समय से पहले ठंड महसूस की जा सकती है. 28 सितंबर की रात से बंगाल की खाड़ी और राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है. हालांकि इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा. हरियाणा और पंजाब में इसका असर कम दिखेगा. हालांकि मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा."

सरसों की बिजाई के लिए तापमान अनुकूल: डॉ. मदन खीचड़ ने आगे बताया कि, "जो हवाएं अब पश्चिमी चल रही हैं, वह उत्तर पश्चिमी हो जाएंगी. उत्तरी पहाड़ों की तरफ से हवाएं चलेंगी तो तापमान कम होगा. यह तापमान सरसों की बिजाई के अनुकूल हो जाएगा. जब बारिश सामान्य से ज्यादा होती है तो सूखी सर्दी या पाला पड़ने की संभावना बहुत कम है."

सामान्य से अधिक हुई बारिश: हरियाणा में इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक एक जून से 24 सितंबर तक प्रदेश में औसतन 413.7 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 568.4 एमएम बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 38 प्रतिशत ज्यादा है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में इस बार मानसून में 39% अधिक बारिश, कई जिलों में भारी तबाही, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

TAGGED:

HEATWAVE IN HARYANAHARYANA WEATHER UPDATEहरियाणा का मौसमIMD CHANDIGARHHARYANA MONSOON

