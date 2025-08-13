चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. कई जिलो में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. आईएमडी चंडीगढ़ के मुताबिक आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र और करनाल में बारिश की संभावना है. प्रदेश में तीन दिनों तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. हालांकि जन्माष्टमी के बाद लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी.
क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के मुताबिक मानसून ट्रफ की उत्तर पश्चिमी सीमा अब बठिंडा, पटियाला, देहरादून, उत्तरपूर्व अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हिमालय की तलहटियों के आसपास बनी हुई है. मानसून टर्फ के थोड़ा नीचे आने से मानसून की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. इस कारण आज उत्तरी हरियाणा के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 12-08-2025 pic.twitter.com/zJv9SVYA3U— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) August 12, 2025
16 अगस्त तक लगातार होगी बारिश: इसके अलावा 14 अगस्त से मानसून ट्रफ का दूसरा सिरा उत्तरपूर्व में थोड़ा नीचे बंगाल की खाड़ी की तरफ आने की संभावना है.इससे नमी वाली हवाएं आएंगी और 14 से 16 अगस्त के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में तेज हवा और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस दरम्यां वातावरण में नमी होने से तापमान में गिरावट आ सकती है. ये मौसम किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है.
मौसम पुर्वानुमान: 14 अगस्त को अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश का यलो अलर्ट है. 15 अगस्त को अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत में बारिश का यलो अलर्ट रहेगा. 16 अगस्त को अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश का यलो अलर्ट है. हालांकि इन दिनों अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है.
