चंडीगढ़: हरियाणा में दो दिन हुई बारिश का असर दिखाई दे रहा है. इसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है. प्रदेश में पारा अचानक 42 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश के बाद तापमान में करीब 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है. मौसम साफ होने से किसानों को भी राहत मिलेगी. वहीं, बारिश में भीगने के कारण गेहूं की कटाई का काम 3 दिन से रूका हुआ है. बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत: मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को प्रदेश का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के दर्ज की गई. वहीं, अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री नीचे पहुंच गया है. जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है. शनिवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा. यहां पर तापमान 36 के पार दर्ज किया गया है.

