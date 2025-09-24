ETV Bharat / state

बारिश के बाद अब हरियाणा में गर्मी ने मचाया गदर, जानें कब मिलेगी लोगों को उमस से राहत

खरीफ फसल के लिए उपयुक्त मौसम: मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम है. हालांकि दिन के समय हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती हैं. वातावरण में नमी की मात्रा घटेगी, जिससे मौसम और ज्यादा शुष्क हो जाएगा.यह स्थिति खरीफ फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है.

चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग ने प्रदेश से जल्द मानसून की विदाई की संभावना जताई है. हालांकि उससे पहले मानसून एक बार फिर वापसी करेगी. इस बीच मौसम ने अगले 24 घंटों में हरियाणा और पंजाब मौसम के शुष्क और साफ बने रहने की संभावना जताई है, जिससे खासकर किसानों को खरीफ फसलों की कटाई के लिए अनुकूल मौसम मिलेगा.

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ मदन खीचड़ ने बताया कि, "अभी दिन के समय गर्मी का असर रहेगा, लेकिन अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है, जिससे मौसम में ठंडक का अहसास बढ़ेगा."

हिसार सबसे गर्म जिला: आईएमडी चंडीगढ़ के मुताबिक 23 सितंबर को हरियाणा के हिसार जिले में सबसे अधिक तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, 24 सितंबर को सबसे कम तापमान करनाल में 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

हरियाणा न्यूनतम तापमान (Etv Bharat)

जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर का हाल: मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर को हरियाणा में तेज धूप निकलेगी, जिससे गर्मी बढ़ने की संभावना है. इसी तरह 26 सितंबर को ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है. 27 सितंबर को धूप लौटने की संभावना है. हालांकि, तापमान में अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी. धूप के साथ-साथ हल्की ठंडी हवा का अनुभव भी होगा. मौसम विभाग के मुताबिक 28 सितंबर को मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में बादल छाने और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. 29 सितंबर को मौसम सामान्य स्थिति में लौटने की उम्मीद है. तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. हालांकि, बारिश के बाद मौसम सुहावना रहेगा और गर्मी का आभास कम होगा.

