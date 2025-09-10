ETV Bharat / state

हरियाणा के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, जाने अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा वेदर का हाल

हरियाणा के 5 जिलों में आज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

HEAVY RAIN ALERT IN HARYANA
हरियाणा के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा इन दिनों बारिश का दौर जारी है. हर दिन मौसम विभाग बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर रही है. वहीं, आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. इन जिलों में पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

इन जिलों में होगी बारिश: मौसम विभाग की मानें तो आज हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे. इस दौरान बारिश की संभावना है. इन जिलों को छोड़कर, हरियाणा के किसी अन्य जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. यानी कि अन्य जिलों में मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है.

मौसम पूर्वानुमान: आईएमडी चंडीगढ़ की मानें तो 13 सितंबर तक हरियाणा का मौसम इसी तरह बना रहेगा. मौसम पुर्वानुमान के मुताबिक हरियाणा के पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में 10 से 12 सितंबर तक बारिश की संभावना है. बाकि जिलों में मौसम साफ रहेगा. वहीं, 13 सितंबर को तापमान ऊपर जाएगा और उमस के साथ ही गर्मी बढेगी. कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है. 14 सितंबर को हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट हो सकती है. वहीं, 15-16 सितंबर को भी मौसम में बदलाव देखा जा सकता है.

HARYANA WEATHER UPDATEIMD CHANDIGARHHARYANA KA MOUSAMहरियाणा में बारिश अलर्टHEAVY RAIN ALERT IN HARYANA

