हरियाणा के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, जाने अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा वेदर का हाल
हरियाणा के 5 जिलों में आज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है.
Published : September 10, 2025 at 9:42 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा इन दिनों बारिश का दौर जारी है. हर दिन मौसम विभाग बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर रही है. वहीं, आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. इन जिलों में पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.
इन जिलों में होगी बारिश: मौसम विभाग की मानें तो आज हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे. इस दौरान बारिश की संभावना है. इन जिलों को छोड़कर, हरियाणा के किसी अन्य जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. यानी कि अन्य जिलों में मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 09-09-2025 pic.twitter.com/bNJalPVxSz— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) September 9, 2025
मौसम पूर्वानुमान: आईएमडी चंडीगढ़ की मानें तो 13 सितंबर तक हरियाणा का मौसम इसी तरह बना रहेगा. मौसम पुर्वानुमान के मुताबिक हरियाणा के पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में 10 से 12 सितंबर तक बारिश की संभावना है. बाकि जिलों में मौसम साफ रहेगा. वहीं, 13 सितंबर को तापमान ऊपर जाएगा और उमस के साथ ही गर्मी बढेगी. कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है. 14 सितंबर को हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट हो सकती है. वहीं, 15-16 सितंबर को भी मौसम में बदलाव देखा जा सकता है.
ये भी पढ़ें:हरियाणा के 6 जिलों में आज बारिश की चेतावनी, जानें कब मानसून होगा कमजोर?
ये भी पढ़ें:हरियाणा ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री से भरे 25 ट्रक पंजाब और हिमाचल भेजे, बोले- "संकट की इस घड़ी में हम साथ खड़े हैं"