हरियाणा के 6 जिलों में आज बारिश की चेतावनी, जानें कब मानसून होगा कमजोर?

हरियाणा के 6 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम संबंधी अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें..

हरियाणा के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2025 at 9:55 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. भारी बारिश के कारण नदियां भी उफान पर है. इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 6 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल शामिल है. इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बाकि जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है.

मानसून की सक्रियता हो सकती है कम: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन लाल खीचड़ ने बताया कि "मानसून ट्रफ उत्तर से थोड़ा नीचे मध्य भारत की तरफ कच्छ, कोटा, औरैया, सिद्धि, रांची, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है, इसलिए 12 सितंबर तक मानसून की सक्रियता थोड़ी कम होने की संभावना है.10 और 11 सितंबर को भी उत्तरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. जबकि बाकी जिलों में मौसम साफ रहने के आसार हैं. इस दौरान खासतौर पर पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में तापमान बढ़ने की संभावना है,जिससे गर्मी और उमस लोगों को और ज्यादा परेशान कर सकती है."

13 सितंबर को हल्की बारिश से मिलेगी राहत: वहीं, फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दिन में धूप निकलते ही तेज़ गर्मी और उमस से लोग परेशान रह रहे हैं. मौसम विभाग की मानें तो 10 से 12 सितंबर तक एनसीआर में केवल बादल छाए रहेंगे. बारिश का कोई खास अनुमान नहीं है. हालांकि 13 सितंबर को हल्की बारिश लोगों को थोड़ी राहत दे सकती है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए सरकार देगी इतनी राशि, सीएम नायब सैनी ने की घोषणा

