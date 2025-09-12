ETV Bharat / state

हरियाणा में फिलहाल मानसून पड़ा कमजोर, आज इन 5 जिलों में होगी हल्की बारिश, इस दिन से फिर बरसेगा बादल

हरियाणा के 5 जिलों में आज मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है.

RAIN ALERT IN HARYANA
आज इन 5 जिलों में होगी हल्की बारिश (ETVFV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई. हालांकि पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार कम हो गई है. आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक 16 सितंबर के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा. ऐसे में फिर से भारी बारिश की संभावना है.

आज इन जिलों में होगी बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र और करनाल में बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि अन्य जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है.

इस दिन से बढ़ेगी मानसून की सक्रियता: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "16 सितंबर के बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा और हरियाणा में बारिश होगी. मानसून टर्फ श्री गंगानगर, बरेली, बाराबंकी, देहरी, पुरुलिया, दीघा होते हुए उत्तरपूर्व बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है.हिमाचल प्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिस कारण नमी वाली हवाएं तराई वाले क्षेत्रों तथा हिमालय की तलहटी की तरफ चलेंगी. जिस कारण हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है."

बता दें कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी. कई गांव बारिश के पानी में डूब गए थे. घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था. फिलहाल हालात पहले से बेहतर हैं. हालांकि कई गांवों और खेतों में अभी भी बारिश का पानी भरा हुआ है.

ये भी पढ़ें:यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से कूदी यूपी की युवती, लोगों ने की बचाने की कोशिश, नहीं ढूंढ पाए गोताखोर

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA KA MOUSAMहरियाणा का मौसमHARYANA WEATHER ALERTHEAVY RAIN IN HARYANARAIN ALERT IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.