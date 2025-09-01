अंबाला: हरियाणा के कई जिलों में बीते रात से हो रही लगातार बारिश ने तबाही मचा रखी है. बात अगर अंबाला की करें तो यहां भी रविवार रात से ही रुक-रुक कर तेज बारिश हो रही है. बारिश के कारण अंबाला कैंट की कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. अंबाला कैंट की कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है.

घरों में घुसा बारिश का पानी: दरअसल, कल से पहले हुई बारिश का पानी भी अंबाला कैंट के कई कॉलोनियों से नहीं निकला था. इस बीच रविवार रात से शुरु हुई बारिश का पानी भरने से अंबाला में लोगों की परेशानियां बढ़ गई है. लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. कई घरों में भी बारिश का पानी घुसा गया है. अंबाला में एक शिव मंदिर में भी पानी घुस गया है. जलजमाव के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है.

अंबाला में बारिश के कारण कई कॉलोनियां हुई जलमग्न (ETV Bharat)

लोग कर रहे स्थाई समाधान की मांग: अंबाला के वार्ड नं 11 और वार्ड नं 12 की पार्षद प्रशासन की मदद से पानी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना पानी निकाला था, उससे ज्यादा पानी फिर कॉलोनियों में बारिश के कारण भर गया है. लोग प्रशासन और सरकार से इस समस्या का स्थाई समाधान करने की मांग कर रहे है.

बारिश के कारण कई कॉलोनियां हुई जलमग्न (ETV Bharat)

"प्रशासन इस ओर दे ध्यान": अंबाला में जलजमाव को लेकर स्थानीय दलजीत सिंह ने प्रशासन पर इस ओर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि "साल 2023 से हम इस समस्या से जूझ रहे है लेकिन अभी तक इसका को समाधान नहीं हुआ है." वहीं, स्थानीय विजय बेसिन ने कहा कि, "बारिश के पानी के कारण हम लोगों को अब बीमारियां पनपने का भी डर सताने लगा है. हम लोग मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री अनिल विज से गुहार लगा रहे है कि बूस्टर पंप लगाकर इस समस्या का स्थाई समाधान करें, ताकि लोग राहत की सांस ले सकें."

अंबाला में भारी बारिश के कारण कई कॉलोनियां हुई जलमग्न (ETV Bharat)

जल्द समाधान का आश्वासन: वार्ड नंबर 12 से पार्षद सतीश धीमन के अनुसार "आज सुबह या शाम तक कॉलोनियों से पानी निकल जाएगा लेकिन बारिश होने के चलते फिर से कॉलोनियों में पानी भर गया. मैंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मुलाकात की है. इस समस्या के बारे में बताया है. उन्होंने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया है. "वहीं, वार्ड नंबर 11 से पार्षद प्रतिनिधि शौंकी ने भी कहा कि "बरसात बंद होने के बाद बूस्टर पंप लगा दिया जाएगा. यहां के लोगों को इस जल भराव की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा."

ये भी पढ़ें:हथिनीकुंड बैराज पर उफन रही यमुना, पहाड़ों से आ रही बेशकीमती लकड़ियां लूटने की मची होड़, जान जोखिम में डाल रहे युवा