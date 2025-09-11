ETV Bharat / state

हरियाणा के इन 5 जिलों में आज होगी जमकर बारिश, टूटा साल 2021 का रिकॉर्ड, जानें अन्य जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. भारी बारिश के कारण प्रदेश की सभी नदियां उफान पर है. नदियों के उफान में होने से कई गांव पानी में डूब चुका है. किसानों के खेत पानी में डूब चुके हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.

आज इन जिलों में होगी बारिश: मौसम विभाग की मानें तो आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र और करनाल में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश हो सकती है. इन जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है. आईएमडी चंडीगढ़ के मुताबिक आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा. मौसम विभाग के मुताबित 14 सितंबर तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा.