ETV Bharat / state

हरियाणा के इन 5 जिलों में आज होगी जमकर बारिश, टूटा साल 2021 का रिकॉर्ड, जानें अन्य जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

हरियाणा के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. अन्य जिलों के वेदर का हाल जानने के लिए आगे पढ़ें...

HARYANA RAIN ALERT
हरियाणा के 5 जिलों में होगी बारिश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2025 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. भारी बारिश के कारण प्रदेश की सभी नदियां उफान पर है. नदियों के उफान में होने से कई गांव पानी में डूब चुका है. किसानों के खेत पानी में डूब चुके हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.

आज इन जिलों में होगी बारिश: मौसम विभाग की मानें तो आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र और करनाल में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश हो सकती है. इन जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है. आईएमडी चंडीगढ़ के मुताबिक आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा. मौसम विभाग के मुताबित 14 सितंबर तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा.

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, " मौजूदा समय में मानसून कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है. इस कारण चार दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी को छोड़ दें, तो कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नहीं लग रही है. साल 2021 के बाद इस साल ही इतनी अधिक बारिश हुई है. साल 2021 में जुलाई-अगस्त में कम और सितंबर में तेज बारिश हुई थी, जबकि इस बार में जुलाई-अगस्त के साथ अभी तक सितंबर में भी लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है."

ये भी पढ़ें:'घग्गर' ने किया बेघर! सिरसा में करीब 800 एकड़ फसल जलमग्न, गुडियाखेड़ा गांव में 20 ढाणियां डूबीं, मिट्टी के कट्टों से खुद बांध बना रहे लोग

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA WEATHER ALERTRAIN ALERT IN HARYANAहरियाणा का मौसमIMD CHANDIGARHHARYANA RAIN ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.