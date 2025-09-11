हरियाणा के इन 5 जिलों में आज होगी जमकर बारिश, टूटा साल 2021 का रिकॉर्ड, जानें अन्य जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल
हरियाणा के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. अन्य जिलों के वेदर का हाल जानने के लिए आगे पढ़ें...
Published : September 11, 2025 at 9:50 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. भारी बारिश के कारण प्रदेश की सभी नदियां उफान पर है. नदियों के उफान में होने से कई गांव पानी में डूब चुका है. किसानों के खेत पानी में डूब चुके हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.
आज इन जिलों में होगी बारिश: मौसम विभाग की मानें तो आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र और करनाल में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश हो सकती है. इन जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है. आईएमडी चंडीगढ़ के मुताबिक आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा. मौसम विभाग के मुताबित 14 सितंबर तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 10-09-2025 pic.twitter.com/MtfQGCtGW7— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) September 10, 2025
क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, " मौजूदा समय में मानसून कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है. इस कारण चार दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी को छोड़ दें, तो कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नहीं लग रही है. साल 2021 के बाद इस साल ही इतनी अधिक बारिश हुई है. साल 2021 में जुलाई-अगस्त में कम और सितंबर में तेज बारिश हुई थी, जबकि इस बार में जुलाई-अगस्त के साथ अभी तक सितंबर में भी लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है."
