अमूल के बाद हरियाणा में वीटा दूध भी हुआ महंगा, आज रात से लागू होंगी बढ़ी कीमतें, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 16, 2025 at 2:57 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 3:25 PM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा के बल्लभगढ़ स्थित वीटा डेयरी प्लांट ने दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है. नई कीमत 17 मई 2025 से लागू होगी. वीटा का ये कदम अमूल और मदर डेयरी के हालिया मूल्य वृद्धि के बाद आया है, जिन्होंने एक मई से अपने दूध के दाम बढ़ाए थे. बल्लभगढ़ प्लांट से वीटा का दूध फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, डबुआ कॉलोनी एयरफोर्स स्टेशन और एनएसजी मानेसर जैसे क्षेत्रों में आपूर्ति किया जाता है. अनुमान के अनुसार, ये प्लांट प्रतिदिन एक लाख लीटर दूध की आपूर्ति करता है. मौसम और लागत का प्रभाव: वीटा बल्लभगढ़ प्लांट के सीईओ सुखदेव सिंह ने बताया कि गर्मी और मौसमी बदलावों के कारण दूध उत्पादन में कमी आती है, जिससे आपूर्ति प्रभावित होती है. इस स्थिति में उत्पादन लागत बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि कीमतों में ये बदलाव डेयरी किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए किया गया है. इससे किसानों की आय में सुधार होगा, जो डेयरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है. वीटा ने इससे पहले 5 जून 2024 को भी दूध की कीमतों में संशोधन किया था. नई कीमतों का विवरण: वीटा ने विभिन्न प्रकार के दूध की कीमतों में बदलाव किया है. वीटा बफेलो A2 दूध (500 मिलीलीटर) की कीमत अब 37 रुपये और एक लीटर पैक की कीमत 73 रुपये होगी. फुल क्रीम दूध (500 मिलीलीटर) 35 रुपये और एक लीटर 69 रुपये में उपलब्ध होगा. टोंड दूध (500 मिलीलीटर) की कीमत 29 रुपये और एक लीटर 57 रुपये निर्धारित की गई है. स्टैंडर्डाइज्ड दूध (500 मिलीलीटर) 32 रुपये और एक लीटर 64 रुपये में मिलेगा. डबल टोंड दूध (500 मिलीलीटर) 26 रुपये और एक लीटर 51 रुपये में बिकेगा. फुल क्रीम दूध (6 लीटर) की कीमत 408 रुपये और टोंड दूध (6 लीटर) 336 रुपये होगी. हालांकि, कुछ उत्पाद जैसे फुल क्रीम दूध (160 मिलीलीटर), डबल टोंड दूध (180 मिलीलीटर), फैमिली पैक (450 मिलीलीटर) और A2 काउ मिल्क (500 मिलीलीटर) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अमूल और मदर डेयरी के बाद वीटा का कदम: अमूल और मदर डेयरी ने भी हाल ही में दूध की कीमतों में संशोधन किया है. अमूल ने एक मई से अपने 500 मिलीलीटर पैक की कीमत में एक रुपये और एक लीटर पैक में दो रुपये की वृद्धि की थी. अब अमूल का स्टैंडर्ड दूध (500 मिलीलीटर) 31 रुपये, बफेलो दूध 37 रुपये, गोल्ड दूध (500 मिलीलीटर) 34 रुपये और एक लीटर 67 रुपये में उपलब्ध है. स्लिम एंड ट्रिम दूध की कीमत 24 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गई है. मदर डेयरी ने भी समान रूप से कीमतों में बदलाव किया है. ये भी पढ़ें- जींद के वीटा मिल्क प्लांट में NDRF का मॉक ड्रिल, अमोनिया गैस रिसाव के संकट को टालने के सीखे गुर - NDRF MOCK DRILL

Last Updated : May 16, 2025 at 3:25 PM IST