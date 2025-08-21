ETV Bharat / state

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र कल से होगा शुरू, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष और सरकार होगी आमने सामने

हरियाणा विधानसभा में कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी. इस बार मानसून सत्र हंगामेदार होने की संभावना है.

Haryana Vidhansabha Monsoon Session 2025
हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025

Published : August 21, 2025 at 5:16 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा में कल यानी कि 22 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होगी. अस्थायी कार्यक्रम के मुताबिक सत्र 26 अगस्त तक होगा. मानसून सत्र 22 अगस्त को दो बजे शुरू होगा. अगले दिन शोक प्रस्ताव और अन्य विधान कार्य होंगे, जबकि 23 और 24 अगस्त यानी कि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी. 25 और 26 अगस्त को 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही होगी. हालांकि सत्र कितने दिन चलेगा इस पर अंतिम मुहर बीएसी की 22 अगस्त को होने वाली बैठक में लगेगी. लेकिन इतना तय है कि इस बार मानसून सत्र में सियासी सरगर्मी जरूर देखने को मिलेगी.

हंगामेदार रहेगा मॉनसून सत्र!: इस बार हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों से विपक्ष लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है. बात फिरौती और हत्या के मामलों की हो या अन्य आपराधिक घटनाओं की... विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रहा है.

हंगामेदार रहेगा मॉनसून सत्र! (ETV Bharat)

जानें क्या है सत्ता पक्ष का दावा: वहीं, सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार और सीएम कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहे हैं. हरियाणा सरकार प्रदेश में अपराधियों को पनपने नहीं देगी. अपराधियों को पुलिस उनकी भाषा में ही जवाब देगी. बीजेपी विधायक दल की बैठक में विपक्ष के सवालों का किस तरह जवाब देना है, उसकी रणनीति तैयार की गयी है.

मानसून सत्र को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह तैयार: हाल ही में सीएम सैनी ने कहा था कि प्रदेश के हर जिले में निजी अस्पतालों की तरह सुविधाओं वाले अस्पताल बनेंगे. इसके साथ ही वे कानून व्यवस्था को लेकर कह चुके हैं कि उनकी सरकार अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने से भी पीछे नहीं हटेगी. सर्किल रेट बढ़ाए जाने को भी सीएम ने सही कदम बताया था. सीएम ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर उनकी सरकार पूरी तरह तैयार है.

कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा: हरियाणा में नेताओं को बीते कुछ वक्त से विदेशी नंबरों से धमकियां मिलने की खबरें सुर्खियों में रही हैं. फिर चाहे बात विधायकों के धमकियों की हो या अभय चौटाला परिवार को या अन्य नेताओं को धमकियां मिलने की बात हो. वहीं, शराब के ठेकों की नीलामी को लेकर हुई हत्या और धमकियों के मसले को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है. इसके साथ ही प्रदेश में लगातार हो रही हत्या की वारदातों को लेकर भी हंगामा हो सकता है. वहीं, हाल ही में भिवानी जिले में हुई शिक्षिका मनीषा ही हत्या का मामला भी सरकार के लिए सत्र के दौरान गले की फांस बन सकता है.

इन मुद्दों को लेकर भी विपक्ष हो सकता हमलावर: इसके साथ ही विपक्ष सरकार को किसानों, कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, युवाओं और अन्य मुद्दों को लेकर सत्र में घेर सकता है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं. यानी यह तय है कि यह मुद्दा विपक्ष सदन में जोश के साथ उठाने वाला है. इसके साथ ही विपक्ष हरियाणा में बढ़ाए गए सर्कल रेट को लेकर भी सरकार को घेर सकता है.

सत्र में कई बिल भी ला सकती है सरकार: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में जहां कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है, वहीं सरकार कई बिल भी सदन में पेश कर सकती है. जिसमें सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों को भी बढ़ाने के लिए कम कर सकती है. जिससे आयोग शिकायतों की जांच भी कर सकेगा. वहीं, आयोग को अब हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होगी. इसके अलावा विधायकों के यात्रा भत्ता पर भी बिल पेश हो सकता है.पहले विधायकों को सालाना ₹100000 मिलता था. वहीं, अब विधायकों को 10 हजार हर महीने दिए जाने की चर्चा है.

कांग्रेस मनीषा की मौत पर उठाएगी सवाल?: भिवानी में हुई मनीषा की मौत को लेकर सदन में हंगामा होना तय माना जा रहा है. मनीषा की मौत मामले में कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ पहले ही सवाल उठा चुके हैं. वह यह भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को सदन में उठाएगी. उनका आरोप है कि सुसाइड नोट यदि पहले से मिल गया था तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कौन सा जानवर सिर्फ गला ही खाता है? उसी क्षेत्र के जिस एक मेडिकल कॉलेज का बार-बार जिक्र किया जा रहा है, क्या उस कॉलेज की मैनेजमेंट या स्टाफ से पूछताछ की गई? क्या कोई सीसीटीवी या अन्य सबूत कॉलेज से जुटाए गए? यदि कालेज से कुछ जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं, तो वो सार्वजनिक की जानी चाहिए. इस मामले में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है. मनीषा मौत मामले की जांच सीबीआई को देने का मतलब है कि सरकार मान चुकी है कि उनकी पुलिस जांच नहीं कर पाएगी. हमें उम्मीद है कि सीबीआई जांच निष्पक्ष हो.

इनेलो भी मानसून सत्र में सरकार पर करेगी वार: सत्र को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है. पुलिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा. आज हरियाणा में गोलीबारी, हत्याएं, भू माफिया, टेंडर माफिया, गुंडाराज और महिला विरोधी अपराध बढ़ रहे हैं. हरियाणा के हालात बिहार से भी खराब हो चुके हैं. इन सभी मुद्दों को इनेलो सदन में उठाएगी. सरकार मानसून सत्र को तीन से चार दिन ही चलाएगी. सरकार जानबूझकर छोटा सत्र ला रही है, क्योंकि सरकार को भय है कि यदि सदन लंबा चला तो उनकी पोल खुल जाएगी.

आप भी सरकार को घेरने की तैयारी में: भले ही आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई विधायक नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर आप भी हमलावर है. आप के नेता अनुराग ढांडा कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. सरकार इस मामले में फेल है. आप नेता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार जितनी जिम्मेदार है, विपक्ष भी उतना ही दोषी है, क्योंकि कांग्रेस कानून व्यवस्था के हालत को लेकर आवाज नहीं उठा पाई है. यह सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है. हरियाणा प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में देश में सबसे निचले पायदान पर है. यह हम नहीं केंद्र का सर्वे भी कहता है.

VIDHANSABHA MONSOON SESSION 2025, हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र 2025, हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र, मानसून सत्र हंगामेदार, HARYANA VIDHANSABHA MONSOON SESSION

