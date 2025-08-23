ETV Bharat / state

हरियाणा में मानसून की दोहरी मार, 100 के करीब पहुंचा टमाटर का रेट, प्याज भी रुला रहा, खेतों में फसलें जलमग्न - HARYANA VEGETABLES PRICES

हरियाणा में हो रही भारी बारिश के बाद फसल बर्बाद हो गई है. सब्जियों के दाम बढ़ने से आमजन परेशान है.

हरियाणा में मानसून की दोहरी मार
हरियाणा में मानसून की दोहरी मार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 23, 2025 at 1:52 PM IST

नूंह: इन दिनों मानसून में भारी बारिश से तबाही का मंजर है. बरसात में हुई भारी ने लोगों के जीवन पर असर डाला है. जगह-जगह तबाही के जख्मों से हर किसी की आंखें नम है. ऐसे में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है. कई एकड़ फसलें जलमग्न हो गई है. जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. हरियाणा में सब्जियां खूब महंगी बिक रही है. बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं. ऐसे में सबसे महंगा बिक रहा है टमाटर और प्याज. गरीब लोगों ने टमाटर और प्याज खरीदना बंद कर दिया है. इसके अलावा, हरी सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं.

टमाटर-प्याज के बढ़े भाव: प्याज और टमाटर के दाम भारी मात्रा में बढ़ गए हैं. आलम ये है कि रसोई से लेकर ढाबों और होटलों से भी प्यार और टमाटर गायब हो चुका है. जिसके चलते खाने का जायका कम हो गया है. नूंह में मेवात की बात करें तो यहां टमाटर-प्याज की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है. करीब 20 दिन पहले टमाटर 30-40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था. लेकिन अब टमाटर का दाम 90 रुपये तक पहुंच गया है.

महंगाई से परेशान हुए लोग: लोगों ने बताया कि बीते 10 दिनों के भीतर ही सब्जियों के दाम में दोगुना इजाफा हुआ है. गरीब लोगों ने तो सब्जियां खरीदना ही बंद कर दिया है. लोग परेशान है क्योंकि इतनी महंगी सब्जी रोज खरीदना मुश्किल हो गया है. सब्जियों की बिक्री न होने के चलते मंडी में भी सब्जियां खराब हो रही है. इस महंगाई की मार से सबसे ज्यादा गरीब आदमी परेशान है.

क्या है सब्जियों के रेट?: सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव काफी ज्यादा बढ़ गए हैं. हरी मिर्च 80 रुपये, गोभी 100 रुपये, तोरी 60-70, लोकी 40-50, बेंगन 40, हरा धनिया 250, आलू 40, ग्वार 80, पालक 60, करेला 60 और प्याज 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. पहाड़ों पर भारी बारिश से जबरदस्त नुकसान हो गया है. तो मैदानी इलाकों में भी फसलें बर्बाद हो गई है. लोगों की जेब पर काफी असर पड़ा है. सब्जियां खराब हो रही है. खेत में लगी किसानों की फसल खराब हो चुकी है. इन दिनों किसान भी काफी उदास है. ऊपर से महंगाई ने भी कमर तोड़कर रख दी है.

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

