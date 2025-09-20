हरियाणा में एचटेट परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, 30 सितंबर तक आयेगा रिजल्ट, बोर्ड के चेयरमेन ने दी जानकारी

ETV Bharat / state

HTET की परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. दुर्गा पूजा तक बोर्ड रिजल्ट जारी कर देगा.

चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा (Etv Bharat)
Published : September 20, 2025 at 4:28 PM IST

भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET परीक्षार्थियों का जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है. 30 सितंबर तक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से फूल प्रूफ रिजल्ट के लिए सभी स्तरों पर सत्यापन सहित अन्य तकनीकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि "परिणाम जारी करने को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावना है कि 30 सितंबर तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे."

3 लाख 31 हजार परीक्षार्थी हुए थे शामिलः बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 30 और 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET आयोजित की गई थी. परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जांच प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है. जिला स्तर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा कर परीक्षार्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है. परीक्षा के लिए 4 लाख के करीब परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था. राज्य के 673 के करीब परीक्षा केंद्रों कई पालियों में 2 दिन परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल तीन लाख 31 हजार 41 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था.

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट (Etv Bharat)

बीएड सहित अन्य कंपार्टमेंटल परीक्षाएं इसी माहः चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा ने जानकारी दी कि बीएड और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कंपार्टमेंटल परीक्षाएं सितंबर माह से शुरू होंगी. इसके लिए परीक्षा आयोजन सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जिला मुख्यालय पर ही परीक्षा ली जाएगी.

परीक्षा परिणाम को लेकर अफवाहों पर ध्यान न देंः उन्होंने कहा कि बोर्ड विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है. सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयासरत हैं. विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे परीक्षा परिणाम को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक वेबसाइट से ही प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करें. चेयरमैन ने विश्वास जताया कि परिणाम घोषित होते ही विद्यार्थियों के सामने आगे की पढ़ाई और करियर की राहें खुलेगी. उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है.

