हरियाणा में एचटेट परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, 30 सितंबर तक आयेगा रिजल्ट, बोर्ड के चेयरमेन ने दी जानकारी

चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा ( Etv Bharat )

Published : September 20, 2025 at 4:28 PM IST

भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET परीक्षार्थियों का जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है. 30 सितंबर तक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से फूल प्रूफ रिजल्ट के लिए सभी स्तरों पर सत्यापन सहित अन्य तकनीकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि "परिणाम जारी करने को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावना है कि 30 सितंबर तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे." 3 लाख 31 हजार परीक्षार्थी हुए थे शामिलः बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 30 और 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET आयोजित की गई थी. परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जांच प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है. जिला स्तर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा कर परीक्षार्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है. परीक्षा के लिए 4 लाख के करीब परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था. राज्य के 673 के करीब परीक्षा केंद्रों कई पालियों में 2 दिन परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल तीन लाख 31 हजार 41 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था.