ETV Bharat / state

नीट यूजी 2025 में बायो और केमेस्ट्री ने छात्रों को कराया फिल गुड, फिजिक्स ने उलझाया - STUDENTS REACTION ON NEET UG 2025

नीट यूजी 2025 की परीक्षा संपन्न ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 4, 2025 at 8:28 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 8:44 PM IST 2 Min Read

नूंहः देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए रविवार को एनटीए की ओर से नीट 2025 परीक्षा का आयोजन विभिन्न सेंटरों पर किया गया. नूंह में परीक्षा के बाद सेंटर से निकले परीक्षा छात्र-छात्राओं ने प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर परीक्षार्थियों ने बताया कि बायो और केमेस्ट्री तो ठीक था लेकिन फिजिक्स ने उलझाया. एक सेंटर पर परीक्षार्थी मोनिका ने बताया कि बायो केमेस्ट्री तो ठीक था, फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगा. तैयारी तो अच्छी थी लेकिन फिजिक्स थोड़ी टफ लगी मुझे. और सब पेपर अच्छा था. क्वेश्चन पूरे 180 थे. वहीं प्राची ने बताया टफ था लेकिन पेपर अच्छा हुआ. अर्बान ने बताया कि पेपर अच्छा गया है. नूंह में 4 केंद्रों पर हुई परीक्षाः नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिले में 4 केद्र बनाए गए थे, जहां 1 हजार 329 अभ्यर्थियों को शामिल होना था. नूंह के सभी चारों परीक्षा केंद्रों पर रविवार को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक नीट परीक्षा-2025 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. नीट परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन के मद्देनजर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक सहित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी तत्पर रहे.

नूंहः देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए रविवार को एनटीए की ओर से नीट 2025 परीक्षा का आयोजन विभिन्न सेंटरों पर किया गया. नूंह में परीक्षा के बाद सेंटर से निकले परीक्षा छात्र-छात्राओं ने प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर परीक्षार्थियों ने बताया कि बायो और केमेस्ट्री तो ठीक था लेकिन फिजिक्स ने उलझाया. एक सेंटर पर परीक्षार्थी मोनिका ने बताया कि बायो केमेस्ट्री तो ठीक था, फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगा. तैयारी तो अच्छी थी लेकिन फिजिक्स थोड़ी टफ लगी मुझे. और सब पेपर अच्छा था. क्वेश्चन पूरे 180 थे. वहीं प्राची ने बताया टफ था लेकिन पेपर अच्छा हुआ. अर्बान ने बताया कि पेपर अच्छा गया है. नूंह में 4 केंद्रों पर हुई परीक्षाः नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिले में 4 केद्र बनाए गए थे, जहां 1 हजार 329 अभ्यर्थियों को शामिल होना था. नूंह के सभी चारों परीक्षा केंद्रों पर रविवार को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक नीट परीक्षा-2025 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. नीट परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन के मद्देनजर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक सहित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी तत्पर रहे. नीट यूजी 2025 पर परीक्षार्थियों की राय (Etv Bharat) शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा का हुआ आयोजनः उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि नीट परीक्षा-2025 के सफल आयोजन के संबंध में प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारी सुनिश्चित कर ली थी. इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ-साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि परीक्षा का कदाचार रहित संचालन किया जा सके. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित था. सेंटर के बाहर धारा 163 था लागूः पुलिस की ओर से परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई थी. जिला के सभी परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार व परीक्षा कक्ष में सभी गतिविधियों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गयी थी. ये भी पढ़ें- नीट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न: जींद में नेट स्लो होने से बायोमेट्रिक प्रक्रिया में देरी, एडमिट कार्ड के आधार पर अभ्यर्थियों को मिली एंट्री - NEET EXAM 2025

Last Updated : May 4, 2025 at 8:44 PM IST