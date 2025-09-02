झज्जर: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया आज झज्जर के बहादुरगढ़ पहुंची. यहां उन्होंने हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव के साथ बिहार के कलाकार पवन सिंह द्वारा जबरदस्ती टच करने की घटना की निंदा की. साथ ही कहा कि अगर शिकायत लेकर वो उनके पास आती हैं तो वो कार्रवाई जरूर करेंगी.

लिव इन के कारण बढ़ा महिला अपराध: दरअसल, रेणु भाटिया बहादुरगढ़ के कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को जागरूक करने के लिए आयोजित एक सेमिनार में पहुंची थी. सेमिनार के बाद रेणु भाटिया मीडिया से मुखातिब हुईं. उन्होंने कहा कि, "लिव इन रिलेशनशिप के कारण महिला अपराध में बढोतरी हुई है. लिव इन रिलेशनशिप संबंधी अपराध आज के दौर में 95% का आंकड़ा पार कर चुका है. इसे लेकर महिलाओं में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है."

अंजलि राघव केस में बोलीं रेणु भाटिया (ETV Bharat)

हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव मामले में प्रतिक्रिया: रेनू भाटिया ने हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव के साथ बिहार के कलाकार पवन सिंह द्वारा मंच पर टच करने की घटना को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. रेणु भाटिया ने कहा कि, "इस तरह की घटना बेहद गलत है. अगर हरियाणवी कलाकार अंजलि घव हमारे पास आएंगी, शिकायत करेंगी तो हम इस संबंध में जरूर कार्रवाई करेंगे. हालांकि हमारे पास अभी तक अंजलि राघव की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है. महिलाओं को अपने साथ हुए अपराध के बारे में मुखरता से बोलना चाहिए."

मनीषा केस में बोली रेणु भाटिया: वहीं, भिवानी मनीषा मौत केस में रेणु भाटिया ने कहा कि, "यह घटना चाहे हत्या का हो या फिर आत्महत्या का. इसके पीछे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मैं मनीषा के परिवार से मुलाकात करने भी गई थी, लेकिन वहां कुछ ग्रामीणों ने मुझे मनीषा के परिवार से नहीं मिलने दिया. इसके बावजूद महिला आयोग पीड़ित परिवार का सहयोग करने के लिए तैयार है."

रेणु भाटिया ने छात्राओं को किया जागरूक: रेणु भाटिया ने सेमिनार में छात्राओं को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के ताजा उदाहरण देकर जागरूक किया. इतना ही नहीं छात्राओं को पॉक्सो एक्ट और साइबर क्राइम के प्रति भी जागरूक किया गया. रेणु भाटिया का कहना है कि, "पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध घटते बढ़ते रहते हैं. इन दिनों महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक है, इसलिए अब शिकायतें भी ज्यादा सामने आने लगी है. मैंने कॉलेज की छात्राओं से अपराध के बारे में रिपोर्ट करने की सलाह भी दी है."

"कॉलेज-संस्थानों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना जरूरी ": इस दौरान रेणु भाटिया ने बताया कि, "प्रदेश भर के सभी कॉलेज और संस्थानों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना बेहद जरूरी है. अगर किसी कॉलेज अथवा संस्थान में यह कमेटी एक्टिव रूप से काम नहीं कर रही तो जुर्माने के साथ-साथ सजा का प्रावधान भी किया गया है. झज्जर जिला प्रशासन से भी जानकारी ली गई है कि इस तरह की कमेटी झज्जर जिले में सही ढंग से कम कर रही है या फिर नहीं."

