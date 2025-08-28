चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों पर स्टांप शुल्क समाप्त कर दिया गया है. विपक्षी दल इनेलो द्वारा बुधवार को कलेक्टर दरों में हालिया वृद्धि पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए सैनी ने कहा, "आज से स्टांप शुल्क शून्य होगा."

हरियाणा में स्टांप शुल्क शून्य: ये आदेश प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत खरीदी गई सभी संपत्तियों पर लागू होगा. हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष संशोधित कलेक्टर दर पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है.

क्या होता है स्टांप शुल्क? कलेक्टर दर वह न्यूनतम मूल्य है. जिस पर किसी संपत्ति का सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकरण किया जा सकता है. संपत्ति खरीदते समय पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क इन्हीं दरों पर आधारित होते हैं.

'कलेक्टर रेट में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि ': सीएम सैनी ने सदन को बताया कि राज्य के कुल 2,46,812 खंडों में से 72.01 प्रतिशत में कलेक्टर रेट में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया "आंकड़ों पर आधारित और तर्कसंगत सूत्र" पर आधारित है, जिसके तहत प्रत्येक खंड में शीर्ष 50 प्रतिशत संपत्ति रजिस्ट्री का विश्लेषण किया गया. उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्री मूल्य कलेक्टर रेट से 200 प्रतिशत अधिक था, वहां अधिकतम वृद्धि 50 प्रतिशत रही.

इस समायोजन के बावजूद, अधिकांश क्षेत्रों में कलेक्टर रेट वास्तविक बाजार मूल्यों से काफी कम हैं. सैनी ने कहा कि यह कदम पारदर्शी लेनदेन और सुशासन को बढ़ावा देने, काले धन पर अंकुश लगाने और जनता को वास्तविक एवं उचित मूल्यों पर संपत्ति का लेन-देन करने में सक्षम बनाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है.

इनेलो विधायक ने सदन में उठाया कलेक्टर रेट का मुद्दा: इनेलो सदस्य आदित्य देवीलाल ने कहा, "बढ़ी हुई कलेक्टर रेट को लेकर जनता में भारी आक्रोश है. बढ़ी हुई कलेक्टर रेट के बाद, आम लोगों के लिए घर खरीदना असंभव हो गया है." विधायक ने आगे कहा, "सरकार आम लोगों, छोटे व्यापारियों, गरीबों और किसानों पर बोझ क्यों डालना चाहती है? सरकार को बढ़ी हुई दरें वापस लेनी चाहिए." सैनी ने कहा कि 2004 से 2014 तक विपक्ष के शासन के दौरान कलेक्टर रेट में औसतन 25.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि 2014 से 2025 तक भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह वृद्धि केवल 9.69 प्रतिशत रही है.

'सरकार ने नया कोई पंजीकरण कर नहीं लगाया': सीएम ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सरकार ने कोई नया पंजीकरण कर नहीं लगाया है. उन्होंने कहा कि 2008 से, पुरुषों के लिए 7 प्रतिशत (2 प्रतिशत विकास शुल्क सहित) और महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाया जाता रहा है, और ये दरें आज भी अपरिवर्तित हैं. विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुद्दा कलेक्टर रेट बढ़ाने का नहीं, बल्कि उन लोगों का है जो स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए काले धन का इस्तेमाल करके ज़मीन के सौदे करते हैं.

नायब सैनी का कांग्रेस पर आरोप: सैनी ने कहा कि कलेक्टर रेट में संशोधन एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है, जो बाज़ार मूल्यों के अनुसार सालाना की जाती है. उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, सभी जिलों में दरों में 10 प्रतिशत से 300 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई. सैनी ने कई उदाहरण दिए, जैसे कि फरीदाबाद, जहां उन्होंने कहा कि 2008 में दरें 300 प्रतिशत और 2011-12 में 220 प्रतिशत बढ़ीं, करनाल में 2012-13 में 220 प्रतिशत, महेंद्रगढ़ में 2010-11 और 2011-12 में 100 प्रतिशत और झज्जर में 2007-08 में 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में कलेक्टर दरों को निर्धारित करने का कोई फॉर्मूला नहीं था और पार्टी की नीति बिल्डरों और भू-माफियाओं को फायदा पहुँचाने की थी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में हंगामा: सीएम के ‘शैतान’ शब्द पर मचा बवाल, विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने - HARYANA ASSEMBLY MONSOON SESSION