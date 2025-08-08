सोनीपत/शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कैराना में 6 अगस्त को सरेराह एक युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. युवक अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार था. वारदात में पत्नी को कुछ नहीं हुआ था. दोनों पति-पत्नी हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे. कैराना में शॉपिंग के लिए आए थे.

इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. गनौर के बादशाही रोड निवासी 28 वर्षीय फर्नीचर कारीगर शाहनवाज की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया कि हत्याकांड के पीछे शाहनवाज की पत्नी मैफरीन, उसके प्रेमी तसव्वुर का हाथ है. दोनों ने पूरी साजिश रची और कोड वर्ड के जरिए खुरगान रोड पर वारदात को अंजाम दिया.

हत्याकांड का खुलासा करती पुलिस. (Video Credit; ETV Bharat)

सोनीपत के फर्नीचर कारीगर की हत्या: शुरुआती जानकारी में सामने आया कि शाहनवाज अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के कैराना से 1.25 लाख रुपये का हार लेकर शामली के इस्सापुर खुरगान गांव जा रहा था. रास्ते में बदमाशों ने उसका रास्ता रोका और लूट की कोशिश की. शाहनवाज ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसका गला चाकू से रेत दिया और बाइक व हार लूटकर फरार हो गए.

कोड वर्ड से हत्यारोपी टारगेट तक पहुंचे: पुलिस जांच में सामने आया कि फर्नीचर कारीगर शाहनवाज की हत्या उसकी पत्नी मैफरीन और उसके प्रेमी तसव्वुर ने पूरी प्लानिंग से की. घर से निकलते ही पत्नी ने प्रेमी को फोन कॉल कर पति की लोकेशन के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी थी. लोकेशन देने के लिए दोनों ने पहले ही कोड वर्ड तैयार किए थे.

शामली एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि दोनों ने लोकेशन के आदान-प्रदान के लिए कोड वर्ड तैयार किए थे. कोड वर्ड में 'मंजिल आने वाली है', 'पुल पार करो', 'बस थोड़ा इंतजार करो' को शामिल किया गया था.

हर कोड वर्ड का था खास मतलब: मंजिल आने वाली का अर्थ था कि खुरगान रोड आने वाला है, क्योंकि खुरगान रोड पर हत्या करने की प्लानिंग थी. बस थोड़ा इंतजार करो यानी बाइक खुरगान रोड पर पहुंचने वाली है. पुल पार करो, यानी हमारी बाइक के पीछे-पीछे रहो. कोड वर्ड के माध्यम से आरोपी शाहनवाज के पीछे लगे थे और खुरगान रोड पर पहुंचते ही वारदात को अंजाम दे दिया.

पत्नी को प्रेमी से बात करते पकड़ लिया था: एसपी ने बताया कि तीन दिन पहले ही शाहनवाज ने पत्नी को प्रेमी से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था. जिसके बाद उसकी पिटाई की थी. इसकी जानकारी मैफरीन ने प्रेमी को दी थी. प्रेमी ने उसी समय शाहनवाज की हत्या की प्लानिंग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तैयार कर ली थी. मैफरीन से कहा गया था कि वो पति की लोकेशन देती रहेगी. उन्हें बस पति का काम तमाम करना है.

रोने और बेहोश होने का ड्रामा करती रही थी पत्नी: पुलिस के अनुसार, अस्पताल में मैफरीन बार-बार रोते हुए बेहोश होने का नाटक कर रही थी, जिस पर पुलिस को शक हो गया था. पुलिस ने उससे बयान लेने चाहे, तो वह बच रही थी. इस पर पुलिस ने आरोपी तसव्वुर और शाहनवाज की पत्नी की कॉल डिटेल निकलवाई. इसमें पता चला कि रात और दिन के समय पिछले 6 महीने से दोनों की फोन पर बातें हो रहीं थीं.

बागपत का रहने वाला है प्रेमी: आरोपी तसव्वुर बागपत के सरूरपुर कलां गांव के ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है. पकड़े गए दोनों आरोपी विवाहित हैं. आरोपियों ने शाहनवाज को गोली भी मारी, मगर सामने खड़ी होने के बावजूद तहरीर में पत्नी ने सिर्फ चाकू से हत्या का जिक्र किया.

कॉल डिटेल ने खोली पोल: मैफरीन की कॉल डिटेल से हत्याकांड में अहम खुलासे हुए हैं. मैफरीन लगातार प्रेमी से फोन पर संपर्क में थी. गुरुवार को भी प्रेमी से कई बार बात हुई. कैराना और आसपास क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले गए. जिसमें बाइक सवार आरोपी कैद हो गए. बाइक नंबर से पुलिस ने आरोपियों को धर-दबोचा.

तीन आरोपी गिरफ्तार: शामली के एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी की तलाश जारी है. आरोपियों ने जिस चाकू और तमंचे से गोली मारकर शाहनवाज की हत्या की है, उन्हें वो कहां से मिले, इसकी भी जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि गढ़ी दौलत के किसी युवक ने हथियार आरोपियों को उपलब्ध कराए थे.

