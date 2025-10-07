ETV Bharat / state

हरियाणा की बेटी हिमाचल में बनी सिविल जज, 3 साल तक फोन से बनाई दूरी, दिन में 14 घंटे पढ़ाई, ऐसी है संघर्ष की कहानी

प्रोफेसर विजय कुमार ने की तारीफ: प्रोफेसर विजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि "सोना की उपलब्धि ना केवल विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है, बल्कि ये युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत भी है. मेहनत निष्ठा और अनुशासन सफलता के प्रमुख सूत्र हैं और सोना ने इसका उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है."

सिरसा में सोना रोपड़िया सम्मानित: सम्मानित होने के बाद सोना रोपड़िया ने खुशी जाहिर की और कहा कि "मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं. इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और विश्व विधालय के गुरुओं को देना चाहती हूं." सोना ने अन्य छात्रों से भी आह्वान करते हुए कहा कि "निरंतर परिश्रम और दृढ़ निश्चय से ही आगे बढ़ा जा सकता है. इसके साथ कड़ी मेहनत कर कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. मेहनत का फल जरूर मिलता है. मुझे मिला है, तो आपको भी मिल सकता है."

रोहतक की सोना रोपड़िया बनी हिमाचल में जज: सोना रोपड़िया रोहतक के भैनी महाराजपुर गांव की निवासी हैं और उनके पिता सुंदर सिंह सेवानिवृत्ति प्रिंसिपल और माता दर्शन देवी की ग्रहणी हैं. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हुए भी सोना ने कठिन परिस्थितियों में निरंतर परीक्षण कर ये सिद्ध कर दिया की दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.

सिरसा: हरियाणा की बेटी सोना रोपड़िया का हिमाचल प्रदेश में न्यायिक सेवा के रूप में चयन हुआ है. सोना रोपड़िया सिरसा की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट की छात्रा रही हैं. सोमवार को सिरसा की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में सोना रोपड़िया के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर सोना रोपड़िया के माता पिता भी मौजूद रहे.

पिता रिटायर्ड प्रिंसिपल: सोना रोपड़िया के पिता रिटायर्ड प्रिंसिपल सुंदर सिंह ने अपनी बेटी के इस मुकाम पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि "मेरे लिए ये गौरव का पल है." उन्होंने अन्य छात्र छात्राओं से भी आह्वान किया कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान पढ़ाई में रखें और एक लक्ष्य चुनें"

चौधरी देवीलाल विश्विद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं सोना: प्राध्यापक डॉक्टर विकास पूनिया ने बताया कि "सोना विद्यार्थी जीवन में सदैव उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रही हैं. वो विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और विभिन्न शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभाग और विश्वविद्यालय का नाम बार बार रोशन कर चुकी हैं. सोना रापड़िया की ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सतत परिश्रम धैर्य और मार्गदर्शन से असंभव को भी संभव किया जा सकता है. यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी."

कड़ी मेहनत से हासिल किया मुकाम: सोना रोपड़िया के अंकल अनूप सिंह सिहाग ने बताया कि आज बहुत खुशी का दिन है कि उनकी बेटी ने इस मुकाम पर सफलता हासिल की है और आज विषय विद्यालय में उसे सम्मानित किया गया है. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने यहीं से ला पढ़ाई की. सोना ने बहुत मेहनत की है और वह चाहते हैं कि अन्य छात्र छात्राएं भी इसी तरह मेहनत कर अपना मुकाम या लक्ष्य हासिल करें.

सोना रोपड़िया के बारे में जानें: सोना रोहतक की रहने वाली हैं. इनकी प्रारंभिक शिक्षा (1 से 9 तक) हिसार के रामचंद्र कन्या विद्यापीठ मदनहेड़ी स्कूल से हुई. 10वीं से 12वीं की शिक्षा सोना रोपड़िया ने हिसार के सीनियर सैकेंडरी स्कूल से पूरी की. सोना के पिता प्रिंसिपल थे, तो उसे घर में ही पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिला. घर वालों ने भी सोना का पूरा सहयोग किया. सोना रोपड़िया ने बताया कि वो दिन में 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करती थी. करीब तीन साल तक सोना ने मोबाइल से दूरी बनाए रखी. वो सिर्फ यूट्यूब चलाती थी. वो भी सिर्फ पढ़ाई के लिए. पहली बार सोना रोपड़िया ने हरियाणा के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो इंटरव्यू में रह गई. इसके बाद उसने हिमाचल से ट्राई किया और सिलेक्ट हो गई. सोना के घर में माता-पिता, दो छोटी बहने और भाई हैं.

