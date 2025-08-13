ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार विदेश में नौकरी का दे रही सुनहरा अवसर, फौरन करें अप्लाई

हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विदेश में नौकरी के लिए युवाओं से आवेदन मांगे हैं.

विदेश में नौकरी के लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं
विदेश में नौकरी के लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं (File Photo)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 13, 2025

करनाल: हरियाणा सरकार हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए कच्ची और पक्की भर्ती लगातार कर रही है, ताकि हरियाणा से बेरोजगारी खत्म की जा सके. हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत युवाओं को प्रदेश में लाखों की संख्या में नौकरी मिली है, तो निगम की ओर से विदेशों में युवाओं को नौकरी दी जा रही है. पहले भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत युवा विदेश में नौकरी कर रहे हैं. एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने विदेश में नौकरी करने के लिए युवाओं से आवेदन मांगे हैं.

इसराइल और मॉरिशस में नौकरी करने का सुनहरा अवसर

हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इसराइल और मॉरिशस में नौकरी के लिए युवाओं से आवेदन मांगे हैं. यहां 5000 से ज्यादा वैकेंसी रखी गई है. इजराइल में होम बेस्ड केयरगिवर के 5000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. ये आवेदन NSDC के तहत मांगे गए हैं. इसमें प्रति महीने 137,745 मानदेय दिया जाएगा. वहीं मॉरीशस में कार्गो हेंडलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 15 - 15 पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं. रबर टायर गेनेट्री ऑपरेटर का वेतन 1200 US$ डॉलर और शिप टू शोर गेनेट्री ऑपरेटर का वेतन 1500 US$ डॉलर रहेगा.

हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने मांगे आवेदन
हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने मांगे आवेदन (Government Notification)

कब तक करें आवेदन

सरकार के द्वारा इन भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है. जिसकी शुरुआत 12 अगस्त से हो चुकी है. 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए https://hkrnl.itiharyana.gov.in/VacantJobs लिंक पर जाएं और यहां से नौकरी के लिए आवेदन करें.

