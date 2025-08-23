ETV Bharat / state

हरियाणवी छोरी कनक का कजाकिस्तान में जलवा, 2 गोल्ड मेडल के साथ लौटी रोहतक, 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीते पदक

हरियाणा की छोरी कनक ने विदेशी धरती पर कमाल कर दिखाया है. बिटिया 2 गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटी है. रोहतक में भव्य स्वागत हुआ.

कनक का कजाकिस्तान में जलवा
शूटिंग चैंपियनशिप में कनक ने जीते गोल्ड मेडल (Etv Bharat)
Published : August 23, 2025

रोहतक: हरियाणवी छोरियों का जलवा देश में ही नहीं, विदेश में भी है. रोहतक की कनक ने कजाकिस्तान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. दरअसल, रोहतक के सुनारिया गांव की कनक ने 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल जीते हैं. कजाकिस्तान में 16 से 30 अगस्त तक हो रही प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर कनक ने यूथ कैटेगरी में 10 मीटर शूटिंग में 2 मेडल जीते हैं. इस अवसर पर रोहतक में बिटिया का भव्य स्वागत किया गया है.

'ओलंपिक में मेडल हासिल करना है लक्ष्य': ढोल नगाड़ों के साथ वह अपने गोल्ड मेडल दिखाते हुए उस अकादमी में पहुंची, जहां कनक ने शूटिंग के गुर सीखे हैं. कनक ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच और अपने परिवार जनों को दिया है. कनक ने कहा कि अभी तो सिर्फ छोटी सी शुरुआत हुई है. उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए मेडल हासिल करना है. उसके लिए भी तैयारियां शुरू कर देंगी. बिटिया को सभी ग्रामीणों और परिजनों के अलावा, अकादमी के लोगों ने भी आशीर्वाद दिया.

2 गोल्ड मेडल के साथ रोहतक लौटी कनक
2 गोल्ड मेडल के साथ रोहतक लौटी कनक (Etv Bharat)

बेटी पर कोच और परिजनों को गर्व: कनक के कोच संदीप नेहरा ने कहा कि उन्हें गर्व है कि कनक ने कजाकिस्तान में देश का नाम ऊंचा किया है. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कनक का कई प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन रहा है. एशियन चैंपियनशिप में दो पदक जीत कर कनक ने यह दिखा दिया है कि आने वाले ओलंपिक में शूटिंग में वह भारत के लिए पदक हासिल करने में सक्षम है.

साथ ही कोच संदीप नेहरा ने कहा कि वे युवाओं से आह्वान करते हैं कि इधर-उधर की बातों को छोड़कर अपना समय पढ़ाई और खेल-कूद में लगाएं. इससे सेहत भी अच्छी रहती है और शरीर में ताजगी बनी रहती है.

गोल्ड मेडल विजेता कनक और कोच सदीप नेहरा
गोल्ड मेडल विजेता कनक और कोच सदीप नेहरा (Etv Bharat)

