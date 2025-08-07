Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

फतेहाबाद में SC आयोग के सामने फूट-फूटकर रोया फरियादी, आयोग ने डीएसपी को तलब किया - SC COMMISSION TEAM IN FATEHABAD

फतेहाबाद पहुंची हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की टीम, आयोग के चैयरमेन रविंद्र बलियाला के द्वारा की गई 54 मामलों की सुनवाई

फतेहाबाद पहुंची हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की टीम
फतेहाबाद पहुंची हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की टीम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 8:00 PM IST

1 Min Read

फतेहाबाद: हरियाणा अनुसूचित जाति (SC) आयोग की टीम चेयरमैन प्रो. रविंद्र सिंह बलियाला की अध्यक्षता में आज गुरुवार को फतेहाबाद पहुंची. टीम ने शहर में जनसुनवाई की. हिसार रोड स्थित पुलिस लाइन में एससी कैटेगरी के लोगों की शिकायतें सुनी गई. इस दौरान उनके साथ वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर, सदस्य रतन लाल बमनिया, मीना नरवाल और पारा राम भी मौजूद रहे. इस दौरान रविंद्र बलियाला के द्वारा कुल 54 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों को बुलाया गया था.

सरपंच और डीएसपी को किया आयोग में तलब

एक मामले की सुनवाई के दौरान रविंद्र बलियाला की ओर से सरपंच और उसकी पत्नी को आयोग में तलब किया है. उन्हें आयोग के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा, आज की सुनवाई के दौरान सरपंच और उनकी पत्नी मौजूद नहीं थे. वहीं ज्यादातर मामलों में डीएसपी संजय बिश्नोई की आ रही शिकायतों के बाद उन्हें भी एक सप्ताह के अंदर एससी आयोग में तलब होने के आदेश दिए गए हैं.

फतेहाबाद पहुंची हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की टीम (Etv Bharat)

पुलिस प्रशासन को भी दिए निर्देश

मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर रविंद्र बलियाला ने कहा कि आज उनके द्वारा कई मामलों की सुनवाई की गई है. कई मामलों में कमी पाए जाने पर पुलिस प्रशासन को भी सुधार करने की बात कही गई है.

इसे भी पढ़ें : "राहुल क्या बोलते हैं... उनको खुद नहीं पता होता", मंत्री विपुल गोयल ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की ली चुटकी

फतेहाबाद: हरियाणा अनुसूचित जाति (SC) आयोग की टीम चेयरमैन प्रो. रविंद्र सिंह बलियाला की अध्यक्षता में आज गुरुवार को फतेहाबाद पहुंची. टीम ने शहर में जनसुनवाई की. हिसार रोड स्थित पुलिस लाइन में एससी कैटेगरी के लोगों की शिकायतें सुनी गई. इस दौरान उनके साथ वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर, सदस्य रतन लाल बमनिया, मीना नरवाल और पारा राम भी मौजूद रहे. इस दौरान रविंद्र बलियाला के द्वारा कुल 54 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों को बुलाया गया था.

सरपंच और डीएसपी को किया आयोग में तलब

एक मामले की सुनवाई के दौरान रविंद्र बलियाला की ओर से सरपंच और उसकी पत्नी को आयोग में तलब किया है. उन्हें आयोग के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा, आज की सुनवाई के दौरान सरपंच और उनकी पत्नी मौजूद नहीं थे. वहीं ज्यादातर मामलों में डीएसपी संजय बिश्नोई की आ रही शिकायतों के बाद उन्हें भी एक सप्ताह के अंदर एससी आयोग में तलब होने के आदेश दिए गए हैं.

फतेहाबाद पहुंची हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की टीम (Etv Bharat)

पुलिस प्रशासन को भी दिए निर्देश

मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर रविंद्र बलियाला ने कहा कि आज उनके द्वारा कई मामलों की सुनवाई की गई है. कई मामलों में कमी पाए जाने पर पुलिस प्रशासन को भी सुधार करने की बात कही गई है.

इसे भी पढ़ें : "राहुल क्या बोलते हैं... उनको खुद नहीं पता होता", मंत्री विपुल गोयल ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की ली चुटकी

For All Latest Updates

TAGGED:

फतेहाबाद में एससी आयोग की टीमएससी आयोग की फतेहाबाद में जनसुनवाईSC COMMISSION CHAIRMAN RAVINDRAहरियाणा अनुसूचित जाति आयोगSC COMMISSION TEAM IN FATEHABAD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.