फतेहाबाद: हरियाणा अनुसूचित जाति (SC) आयोग की टीम चेयरमैन प्रो. रविंद्र सिंह बलियाला की अध्यक्षता में आज गुरुवार को फतेहाबाद पहुंची. टीम ने शहर में जनसुनवाई की. हिसार रोड स्थित पुलिस लाइन में एससी कैटेगरी के लोगों की शिकायतें सुनी गई. इस दौरान उनके साथ वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर, सदस्य रतन लाल बमनिया, मीना नरवाल और पारा राम भी मौजूद रहे. इस दौरान रविंद्र बलियाला के द्वारा कुल 54 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों को बुलाया गया था.

सरपंच और डीएसपी को किया आयोग में तलब

एक मामले की सुनवाई के दौरान रविंद्र बलियाला की ओर से सरपंच और उसकी पत्नी को आयोग में तलब किया है. उन्हें आयोग के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा, आज की सुनवाई के दौरान सरपंच और उनकी पत्नी मौजूद नहीं थे. वहीं ज्यादातर मामलों में डीएसपी संजय बिश्नोई की आ रही शिकायतों के बाद उन्हें भी एक सप्ताह के अंदर एससी आयोग में तलब होने के आदेश दिए गए हैं.

फतेहाबाद पहुंची हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की टीम (Etv Bharat)

पुलिस प्रशासन को भी दिए निर्देश

मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर रविंद्र बलियाला ने कहा कि आज उनके द्वारा कई मामलों की सुनवाई की गई है. कई मामलों में कमी पाए जाने पर पुलिस प्रशासन को भी सुधार करने की बात कही गई है.

