फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे से जा रही बस अचानक से कई फीट पानी के बीच फंस गई. हालात इस कदर बिगड़े कि पूरी बस में पानी भर गया और बस में बैठे सभी यात्रियों को पानी से बचने के लिए सीट पर खड़े होना पड़ा. पूरी घटना का वीडियो सामने आया है.
बस में भरा पानी : फतेहाबाद से शहतलाई जा रही हरियाणा रोडवेज की बस अमानी अंडरब्रिज में पानी ज्यादा होने के कारण अचानक बंद हो गई. बस के अंदर पानी भरने लगा तो सवारियों में अफरा-तफरी मच गई. हालात ऐसे हो गए कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे क्योंकि बस में तेज़ी से पानी भर रहा था. इसके बाद बस में बैठे सभी मुसाफिर अपनी जान बचाने के लिए बस की सीटोें पर खड़े हो गए और मदद के लिए पुकारने लगे.
हरियाणा पुलिस ने बचाई जान : इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी रीना ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को मामले की भनक लगी और फिर मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया. सदर थाना प्रभारी शादीराम के नेतृत्व में एएसआई करनैल सिंह और एचसी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे. इसके बाद क्रेन से बस को पानी के बीच से निकालने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिल पाई. इसके बाद पुलिसकर्मी खुद ही 6 फीट गहरे पानी में उतरे और एक-एक करके सभी 25 मुसाफिरों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया. वहीं बस में फंसे बच्चों और बुजुर्गों को कंधे पर उठाकर दूसरी बस तक पहुंचाया गया.
