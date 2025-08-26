ETV Bharat / state

फतेहाबाद की बस में भर गया पानी, सीट पर खड़े रहे यात्री, हरियाणा पुलिस ने बचाई जान - FATEHABAD BUS STUCK IN WATER

हरियाणा के फतेहाबाद में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे से जा रही बस अचानक से फंस गई. पूरी बस में पानी भर गया.

Haryana Roadways bus stuck in water in Fatehabad railway underbridge Haryana Police saved passengers
फतेहाबाद में पानी में फंसी बस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2025 at 2:23 PM IST

फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे से जा रही बस अचानक से कई फीट पानी के बीच फंस गई. हालात इस कदर बिगड़े कि पूरी बस में पानी भर गया और बस में बैठे सभी यात्रियों को पानी से बचने के लिए सीट पर खड़े होना पड़ा. पूरी घटना का वीडियो सामने आया है.

बस में भरा पानी : फतेहाबाद से शहतलाई जा रही हरियाणा रोडवेज की बस अमानी अंडरब्रिज में पानी ज्यादा होने के कारण अचानक बंद हो गई. बस के अंदर पानी भरने लगा तो सवारियों में अफरा-तफरी मच गई. हालात ऐसे हो गए कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे क्योंकि बस में तेज़ी से पानी भर रहा था. इसके बाद बस में बैठे सभी मुसाफिर अपनी जान बचाने के लिए बस की सीटोें पर खड़े हो गए और मदद के लिए पुकारने लगे.

फतेहाबाद की बस में भर गया पानी (Etv Bharat)

हरियाणा पुलिस ने बचाई जान : इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी रीना ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को मामले की भनक लगी और फिर मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया. सदर थाना प्रभारी शादीराम के नेतृत्व में एएसआई करनैल सिंह और एचसी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे. इसके बाद क्रेन से बस को पानी के बीच से निकालने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिल पाई. इसके बाद पुलिसकर्मी खुद ही 6 फीट गहरे पानी में उतरे और एक-एक करके सभी 25 मुसाफिरों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया. वहीं बस में फंसे बच्चों और बुजुर्गों को कंधे पर उठाकर दूसरी बस तक पहुंचाया गया.

Haryana Roadways bus stuck in water in Fatehabad railway underbridge Haryana Police saved passengers
पानी में फंसी बस (Etv Bharat)
Haryana Roadways bus stuck in water in Fatehabad railway underbridge Haryana Police saved passengers
हरियाणा पुलिस ने यात्रियों को निकाला (Etv Bharat)

