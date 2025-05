ETV Bharat / state

जम्मू-कश्मीर और पंजाब जाने वाली हरियाणा रोडवेज बस सेवाएं स्थगित, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला - HARYANA ROADWAYS BUS SERVICE

Roadways Bus Service Suspend ( Concept Image )

चंडीगढ़: भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब के लिए संचालित होने वाली रोडवेज बस सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. ये निर्णय ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लिया गया है. फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं. हरियाणा परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. जम्मू और पंजाब जाने वाली हरियाणा रोडवेज बस सेवा बंद: हरियाणा के परिवहन मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारी प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा है. स्थिति सामान्य होने पर बस सेवाएं तुरंत बहाल की जाएंगी." उन्होंने केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाए रखने की बात भी कही. सीमा पर हाई अलर्ट, स्कूल-एयरपोर्ट बंद: पाकिस्तान से सटे राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हवाई अड्डों पर भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. चंडीगढ़-पंचकूला और अंबाला में हाई अलर्ट: हरियाणा के अंबाला, पंचकूला, सिरसा, पानीपत, फरीदाबाद समेत कई जिलों में अलर्ट घोषित किया हुआ है. जिसके चलते यहां शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. पंचकूला और चंडीगढ़ में तो दो दिन ब्लैकआउट भी रखा गया. हवाई हमले की संभावना को देखते हुए चंडीगढ़ में सायरन भी बजाया गया. आईपीएल पर भी पड़ा असर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न तनाव का असर खेल जगत पर भी पड़ा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा की है. बीसीसीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, "खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. स्थिति सामान्य होने तक आईपीएल को स्थगित रखा जाएगा."

