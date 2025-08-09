Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

हरियाणा में राखी की धूम, सीएम को महिलाओं ने बांधी राखी, स्कूली बच्चों ने सेना के जवानों के साथ सेलिब्रेट किया त्योहार - RAKSHA BANDHAN CELEBRATION 2025

हरियाणा में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिली. सीएम सैनी को महिलाओं ने राखी बांधी तो स्कूली बच्चों ने आर्मी जवानों के साथ मनाया त्योहार.

हरियाणा में राखी की धूम
हरियाणा में राखी की धूम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read

चंडीगढ़/ हिसार: भाई-बहन के प्यार का पवित्र त्यौहार देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. बहनें अपने भाईयों की कलाई पर प्यारे से बंधन का धागा बांध रही हैं. वहीं, हरियाणा में भी रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही हैं. हरियाणा सीएम नायब सैनी से लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं ने रक्षाबंधन की बधाई दी है. वहीं, चंडीगढ़, पंचकूला में भारतीय सेना के जवानों के साथ स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने भी जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया.

रक्षाबंधन की धूम: देशभर से रक्षाबंधन के त्योहार पर खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, चंडीगढ़-पंचकूला में सीआरपीएफ की 13 बटालियन ने स्कूली छात्रों और विभिन्न संस्थानों से जुड़ी महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया.

जवानों ने सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन: 13 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट कमल सिसोदिया ने कहा कि, "रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. आज आप देख रहे हैं कि स्कूली छात्र और विभिन्न संस्थानों की महिलाएं कितने प्रेम और आनंद के साथ सीआरपीएफ की 13 बटालियन में आ रही हैं. यह बंधन हमारे दिलों में गहराई से समाया हुआ है. देश के रक्षक सीआरपीएफ ने देशवासियों का विश्वास अर्जित किया है. आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक सीआरपीएफ है, देश हर परिस्थिति में सुरक्षित रहेगा."

सीएम ने दी शुभकामनाएं: सीएम नायब सैनी ने रक्षा सूत्र के पवित्र बंधन रक्षाबंधन के अवसर पर देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है. वहीं, सीएम नायब सैनी को महिलाओं ने राखियां बांधी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया. सीएम सैनी ने राखी की स्नेह भरी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को बांधी राखी: इस पावन अवसर पर सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. कांग्रेस के कार्यकर्ता सैलजा के अर्बन एस्टेट स्थित आवास पर पहुंचे और उनसे राखी बंधाई. कुमारी शैलजा ने सभी को राखी बांधी व तिलक लगाकर सभी का मुंह मीठा कराया. उन्होंने कहा कि त्योहार हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं. पूरे प्रदेश के कोने-कोने से राखी बंधवाने पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं-बंधुओं का आभार.

कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को बांधी राखी
कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को बांधी राखी (Etv Bharat)

भूपेंद्र हुड्डा ने दी बधाई: रक्षाबंधन के त्योहार पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रदेशवासियों को राखी की शुभकामनाएं दी है.

ये भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर अपनों को भेजिए ये प्यार भरे खूबसूरत Wishes, डायरेक्ट छू लेगा दिल

ये भी पढ़ें: भाई-बहन के प्यार भरे त्योहार रक्षाबंधन की धूम, बहन की राखी चमकाएगी भाई का भाग्य, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

चंडीगढ़/ हिसार: भाई-बहन के प्यार का पवित्र त्यौहार देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. बहनें अपने भाईयों की कलाई पर प्यारे से बंधन का धागा बांध रही हैं. वहीं, हरियाणा में भी रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही हैं. हरियाणा सीएम नायब सैनी से लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं ने रक्षाबंधन की बधाई दी है. वहीं, चंडीगढ़, पंचकूला में भारतीय सेना के जवानों के साथ स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने भी जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया.

रक्षाबंधन की धूम: देशभर से रक्षाबंधन के त्योहार पर खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, चंडीगढ़-पंचकूला में सीआरपीएफ की 13 बटालियन ने स्कूली छात्रों और विभिन्न संस्थानों से जुड़ी महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया.

जवानों ने सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन: 13 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट कमल सिसोदिया ने कहा कि, "रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. आज आप देख रहे हैं कि स्कूली छात्र और विभिन्न संस्थानों की महिलाएं कितने प्रेम और आनंद के साथ सीआरपीएफ की 13 बटालियन में आ रही हैं. यह बंधन हमारे दिलों में गहराई से समाया हुआ है. देश के रक्षक सीआरपीएफ ने देशवासियों का विश्वास अर्जित किया है. आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक सीआरपीएफ है, देश हर परिस्थिति में सुरक्षित रहेगा."

सीएम ने दी शुभकामनाएं: सीएम नायब सैनी ने रक्षा सूत्र के पवित्र बंधन रक्षाबंधन के अवसर पर देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है. वहीं, सीएम नायब सैनी को महिलाओं ने राखियां बांधी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया. सीएम सैनी ने राखी की स्नेह भरी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को बांधी राखी: इस पावन अवसर पर सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. कांग्रेस के कार्यकर्ता सैलजा के अर्बन एस्टेट स्थित आवास पर पहुंचे और उनसे राखी बंधाई. कुमारी शैलजा ने सभी को राखी बांधी व तिलक लगाकर सभी का मुंह मीठा कराया. उन्होंने कहा कि त्योहार हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं. पूरे प्रदेश के कोने-कोने से राखी बंधवाने पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं-बंधुओं का आभार.

कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को बांधी राखी
कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को बांधी राखी (Etv Bharat)

भूपेंद्र हुड्डा ने दी बधाई: रक्षाबंधन के त्योहार पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रदेशवासियों को राखी की शुभकामनाएं दी है.

ये भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर अपनों को भेजिए ये प्यार भरे खूबसूरत Wishes, डायरेक्ट छू लेगा दिल

ये भी पढ़ें: भाई-बहन के प्यार भरे त्योहार रक्षाबंधन की धूम, बहन की राखी चमकाएगी भाई का भाग्य, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA RAKSHA BANDHANHARYANA CM NAIB SAINIहरियाणा रक्षाबंधनरक्षाबंधन 2025RAKSHA BANDHAN CELEBRATION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.