सांसद कार्तिकेय शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- 'अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गलत, बिहार की जनता देगी जवाब' - MP KARTIKEYA SHARMA ON RAHUL GANDHI

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जनता उनकी अभद्र भाषा का जवाब जरूर देगी

सांसद कार्तिकेय शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना
सांसद कार्तिकेय शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 31, 2025 at 5:15 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 5:29 PM IST

चरखी दादरी: बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की "वोटर अधिकार यात्रा रैली" के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले पर सियासी सरगर्मियां तेज हैं. राहुल गांधी के इस विवादित बयान के बाद बीजेपी नेता लगातार विपक्ष पर हमलावर है. ऐसे में हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि 'प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कांग्रेस की संकीर्णता है. कांग्रेस व राहुल को बिहार की जनता चुनाव के समय हराकर इसका जवाब दे देगी. जब-जब कांग्रेसियों ने अनरगल बयानबाजी की, जनता ने वोट की चोट से उसका जवाब दिया है'.

राज्य में गंगा केंद्र होंगे स्थापित: बता दें कि सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दादरी में विधायक सुनील सांगवान के साथ ब्राह्मण भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान सांसद ने कहा कि हरियाणा में उच्च स्तरीय कोचिंग व तकनीकी प्रशिक्षण नि: शुल्क दिया जा रहा है और ज्ञान की गंगा केंद्र की स्थापना की गई है. जिसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले की धर्मशाला, मंदिर व दूसरे स्थानों पर गंगा केंद्र खोले जाएंगे.

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा (Etv Bharat)

मनीषा केस को लेकर क्या बोले सांसद?: वहीं, भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. इस मामले पर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सरकार, कानून और सीबीआई अपना काम कर रही है. परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा. इस दौरान उन्होंने हीरा चौक में राज कवि शंभू दास की अमर श्रृंखला के कवि मूलचंद नागवान और आशु कवि मदनलाल मस्त शिष्ट सीताराम नागवान के नाम से दो मार्गों का शुभारंभ भी किया.

