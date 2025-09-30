ETV Bharat / state

हरियाणा के 6 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर

चंडीगढ़: हरियाणावासियों को आज गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों आज बारिश की संभावना जताई है. इन जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल शामिल है. यहां आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. बाकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के आसार हैं.

3 अक्टूबर तक मौसम में होता रहेगा बदलाव: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम में परिवर्तन हुआ है. इसके चलते 3 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा. बीच-बीच में दक्षिण हरियाणा के जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है. 2 अक्टूबर तक हरियाणा में छह से आठ जिलों में ही बारिश के आसार हैं, लेकिन 3 अक्टूबर को हरियाणा के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के बाद हल्की ठंड महसूस की जा सकती है."

जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा वेदर: मौसम विभाग के मुताबिक 1 अक्टूबर को चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद में हल्की बारिश की संभावना है. इसके अलावा बाकी जिलों में मौसम साफ रहेगा. वहीं, 2 अक्टूबर को हरियाणा के 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इनमें चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद जिले शामिल हैं. वहीं, 3 अक्टूबर को हरियाणा के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें फरीदाबाद, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में ज्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश के आसार हैं, तो वहीं करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और गुरुग्राम में हल्की बारिश की संभावना है.