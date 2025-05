ETV Bharat / state

हरियाणा-पंजाब जल विवाद पर बोले CM नायब सैनी- 'राज्य की जनता के लिए मांग रहे पानी, नेताओं के साथ करेंगे मंथन' - HARYANA PUNJAB WATER DISPUTE

Haryana Punjab water dispute ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 3, 2025 at 3:46 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 4:25 PM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा और पंजाब के बीच इन दिनों जल की जंग छिड़ी हुई है. जिसके चलते राजनीतिक जंग भी तेज हो गई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी पर राजनीति को लेकर कहा कि पीने के पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. सीएम ने कहा कि घर पर आए मेहमान को भी पानी का गिलास पिलाना हमारी परंपरा है. राजनीति इस स्तर तक नहीं होनी चाहिए कि पीने के पानी पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए. 'राज्य की जनता के लिए मांग रहे पानी': वहीं, सीएम ने कहा कि ये पानी प्राकृतिक है, हम कोई एक व्यक्ति के लिए नहर नहीं मांग रहे हैं. हम पानी समाज के लिए मांग रहे हैं. हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए पानी मांग रहे हैं. हम कोई एक्सट्रा पानी की मांग नहीं कर रहे हैं, जितना पानी पहले हरियाणा को दिया जाता था, उसी पानी की मांग कर रहे हैं. हरियाणा और पंजाब के लोग भी समझ रहे हैं, कि पानी के उपर ऐसी राजनीति की जा रही है. 'पंजाब को हरियाणा की नसीहत': सीएम सैनी ने कहा कि सभी नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, क्योंकि पीने के पानी को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है. पंजाब गुरुओं की भूमि रही है, तो जनता सब समझ रही है. पंजाब के नेता किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये पंजाब की जनता समझ चुकी है कि ये विषय राजनीति का नहीं है. सीएम सैनी ने पंजाब सरकार नसीहत देते हुए कहा कि पंजाब की जनता के लिए काम करिए. जनता के लिए नई-नई नीतियां और योजनाएं बनाइए. सारे पंजाब के लोग नशा मुक्त अभियान में जुटें. जनता और युवाओं की भलाई के लिए इस तरह का अच्छा काम करना चाहिए.

