ETV Bharat / state

हरियाणा की राजनीति में फिर से गरमाहट: अनिल विज के अंदाजे बयां के आखिर क्या हैं मायने ? क्या उनकी नाराजगी बढ़ाएगी पार्टी के लिए मुसीबत ?

अनिल विज के अंदाजे बयां के आखिर क्या हैं मायने ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 18, 2025 at 6:01 PM IST 4 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा की राजनीति में लंबे समय तक शांत रहने के बाद एक बार फिर कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नाराजगी सामने आ रही है. सोशल मीडिया के जरिए विज लगातार संकेत दे रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है. हाल ही में उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर अपने प्रोफाइल से "मिनिस्टर" शब्द हटाकर खुद को केवल "अनिल विज, अंबाला कैंट, हरियाणा, इंडिया" लिखा है. उनके इस कदम के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. क्या अनिल विज नाराज हैं ? कुछ दिन पहले विज ने अंबाला में समानांतर बीजेपी चलने की बात करते हुए सोशल मीडिया पर तीखा संदेश डाला था. हालांकि इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे प्रदेश नेतृत्व की ओर था. अब 'मिनिस्टर' शब्द हटाने के उनके फैसले ने इस नाराजगी को और पुख्ता कर दिया है. जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो विज ने कहा, "यह कोई बड़ी बात नहीं है. मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे काम और नाम से जानें, ना कि सिर्फ पद से. मेरी फॉलोवरशिप ऑर्गेनिक होनी चाहिए." हरियाणा की राजनीति में फिर से गरमाहट (Etv Bharat) राजनीतिक एक्सपर्ट बोले- ये असहमति का संकेत हो सकता है विज का कहना है कि वह सोशल मीडिया का उपयोग तब से कर रहे हैं जब वे मंत्री नहीं थे, और तब से उनके साथ वही लोग जुड़े हैं जो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर समर्थन करते हैं. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी नेता इसे विज की असहमति का संकेत मान रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल का मानना है, "यह कोई नई बात नहीं है. अनिल विज हमेशा से इसी तरह अपनी नाराजगी जाहिर करते आए हैं. यह उनका अंदाजे-बयां है."