हरियाणा की राजनीति में फिर से गरमाहट: अनिल विज के अंदाजे बयां के आखिर क्या हैं मायने ? क्या उनकी नाराजगी बढ़ाएगी पार्टी के लिए मुसीबत ?
अनिल विज ने "मिनिस्टर" शब्द हटाकर पार्टी से असहमति जताई, अंबाला में समानांतर बीजेपी के आरोप से हरियाणा राजनीति में हलचल.
Published : September 18, 2025 at 6:01 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा की राजनीति में लंबे समय तक शांत रहने के बाद एक बार फिर कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नाराजगी सामने आ रही है. सोशल मीडिया के जरिए विज लगातार संकेत दे रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है. हाल ही में उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर अपने प्रोफाइल से "मिनिस्टर" शब्द हटाकर खुद को केवल "अनिल विज, अंबाला कैंट, हरियाणा, इंडिया" लिखा है. उनके इस कदम के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.
क्या अनिल विज नाराज हैं ?
कुछ दिन पहले विज ने अंबाला में समानांतर बीजेपी चलने की बात करते हुए सोशल मीडिया पर तीखा संदेश डाला था. हालांकि इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे प्रदेश नेतृत्व की ओर था. अब 'मिनिस्टर' शब्द हटाने के उनके फैसले ने इस नाराजगी को और पुख्ता कर दिया है. जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो विज ने कहा, "यह कोई बड़ी बात नहीं है. मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे काम और नाम से जानें, ना कि सिर्फ पद से. मेरी फॉलोवरशिप ऑर्गेनिक होनी चाहिए."
राजनीतिक एक्सपर्ट बोले- ये असहमति का संकेत हो सकता है
विज का कहना है कि वह सोशल मीडिया का उपयोग तब से कर रहे हैं जब वे मंत्री नहीं थे, और तब से उनके साथ वही लोग जुड़े हैं जो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर समर्थन करते हैं. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी नेता इसे विज की असहमति का संकेत मान रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल का मानना है, "यह कोई नई बात नहीं है. अनिल विज हमेशा से इसी तरह अपनी नाराजगी जाहिर करते आए हैं. यह उनका अंदाजे-बयां है."
खट्टर ने भी नहीं दिया सीधा जवाब
राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी का कहना है, "विज की अनदेखी अंबाला में साफ दिखती है. पार्टी में उनके प्रभाव को कम किया जा रहा है. समानांतर बीजेपी की बात में दम है. मंत्री शब्द हटाना भी इसी का संकेत हो सकता है." जब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, "इस पर अनिल विज जी ही कुछ कह सकते हैं. वे हमसे बात करेंगे तो देखेंगे."
हुड्डा बोले- बीजेपी पहले अपने घर में झांके
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सीधे हमले से परहेज करते हुए कहा, "अगर विज ने कुछ लिखा है तो यह उनके विचार हैं. बीजेपी अगर कांग्रेस की गुटबाजी की बात करती है, तो पहले उन्हें अपने घर की चिंता करनी चाहिए." राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगे हैं कि अगर अनिल विज को सरकार या पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, तो फिर इस तरह मुखर क्यों हो रहे हैं? क्या वे फिर से वही रणनीति अपना रहे हैं कि शब्दों के तीर चलाकर पीछे हट जाएं?
विज की नाराजगी बीजेपी के लिए बड़ी बात
धीरेंद्र अवस्थी का मानना है कि विज केवल अपनी बात कहने का जरिया बनते हैं, लेकिन यह असंतोष सरकार के अन्य मंत्रियों में भी है जिन्हें पूरी तरह से ‘फ्री हैंड’ नहीं मिला है. विज ने मंत्री शब्द हटाकर जो संदेश दिया है, उससे यह साफ होता है कि कहीं न कहीं वे संगठन से संतुष्ट नहीं हैं. अब देखना यह होगा कि पार्टी नेतृत्व इस संकेत को कैसे लेता है — नजरअंदाज करता है या संवाद का रास्ता तलाशता है. विज जैसे वरिष्ठ नेता की नाराजगी अगर सुलझाई नहीं गई, तो इसका राजनीतिक नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ सकता है.
