भ्रामक खबरें फैलाने वाले यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पर कार्रवाई करेगी हरियाणा पुलिस, डेटाबेस किया जा रहा तैयार - HARYANA DGP ON FAKE NEWS

हरियाणा पुलिस भ्रामक खबरें फैलाने वाले यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पर कार्रवाई करेगी. डेटाबेस किया जा रहा तैयार.

HARYANA DGP ON FAKE NEWS
फेक न्यूज पर हरियाणा में सख्ती (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 22, 2025 at 8:04 PM IST

भिवानी: सुर्खियां बटोरने और अपने आपको पॉपुलर करने के उद्देश्य से भ्रामक कंटेंट को प्रचारित और प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसरों और यू-ट्यूबरों पर हरियाणा पुलिस सख्त हो चुकी है. ऐसे लोगों को चिह्नित कर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. ये बातें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भिवानी में एक प्रेस-वार्ता के दौरान गुरुवार को कही.

क्या बोले डीजीपीः डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अपने आप को पॉपुलर करने के उद्देश्य से शरारती तत्वों की तर्ज पर भ्रामक संदेश समाज में फैलाते हैं. पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतंत्र पर बगैर तथ्यों के प्रश्न चिह्न लगाने का कार्य करते हैं. ऐसा करते समय उनका उद्देश्य सिर्फ पब्लिसिटी बटोरना होता है. ये लोग गैर-जिम्मेदाराना तरीके से भ्रामक खबरों का प्रचार-प्रसार कर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं. ऐसे लोगों पर पहले भी कार्रवाई हुई है और अधिकारियों को ऐसे और लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

भ्रामक कंटेंट फैलाने वालों पर सख्ती (Etv Bharat)

भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार पर लगाम की तैयारीः गौरतलब है कि भिवानी पुलिस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ऐसे भ्रामक प्रचार करने वाले यू-ट्यूबर्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं और उन पर पुलिसिया कार्रवाई शुरू कर दी है. डीजीपी के आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार पर लगाम लगेगी. जनता के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से सही जानकारी आयेगी.

