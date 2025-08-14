पंचकूला: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएमडीएस) एवं पुलिस पदक (पीएमएमएस) से सम्मानित किया जाएगा. हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों और जवानों को दिए जाने वाले पुलिस पदक की घोषणा पर पुलिस बल को बधाई दी है.
हरियाणा पुलिस परिवार गौरवान्वित: डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि देश जब आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है. ऐसे समय में यह उपलब्धि पूरे हरियाणा पुलिस परिवार के लिए गर्व और सम्मान का विषय है. अधिकारियों और जवानों की बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और अथक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान न केवल सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों को, बल्कि पूरे बल को प्रेरणा और प्रोत्साहन देगी.मुझे आशा है कि यह उपलब्धि भविष्य में और भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सभी को ऊर्जा और संकल्प प्रदान करेगी. सभी पुलिसकर्मियों को समर्पण और साहस के साथ कार्य करते रहने की शुभकामनाएं.
2 को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 11 को पुलिस पदक: हरियाणा पुलिस के दो अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 11 अन्य पुलिस अधिकारियों और जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. इनमें पंचकूला के पुलिस आयुक्त शिबास कबिराज और एसवीएसीबी के आईजी कुलदीप सिंह को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा.
ये सभी होंगे सम्मानित:
- शिबास कबिराज, पुलिस आयुक्त, पंचकूला
- कुलदीप सिंह, आईजी, एसवीएसीबी
- सुरेश कुमार, डीएसपी, ट्रैफिक, पानीपत
- राजेश कुमार, एसीपी, फरीदाबाद
- इंस्पेक्टर ऋषि पाल, इंचार्ज इकॉनोमिक सैल, अंबाला
- इंस्पेक्टर हरकेश कुमार, सुनारिया, रोहतक
- इंस्पेक्टर महाबीर सिंह, आईआरबी, भौंडसी
- इंस्पेक्टर जोगिन्दर सिंह, एचएपी, मधुबन
- इंस्पेक्टर धर्मेन्द्र, एचएसईएनबी, पंचकूला
- इंस्पेक्टर राजेश कुमार, आईटी सैल, डायल 112, पंचकूला
- सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार, रोहतक
- सब-इंस्पेक्टर यशपाल सिंह, फरीदाबाद
- सब-इंस्पेक्टर सोहन लाल, मुख्यमंत्री आवास
