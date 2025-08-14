यमुनानगर: दिल्ली लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा की 13 ग्राम पंचायतों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. इनमें 3 यमुनानगर जिला से हैं. जिन में मानकपुर से भारत सिंह, टैहा ब्राह्मण से मुकेश शर्मा और घेसपुर से कृष्णा देवी भी शामिल हैं. जिन्हें परिवार के साथ 15 अगस्त के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.

यमुनानगर की 3 पंचायतों को सम्मान: यमुनानगर की जिन तीन पंचायतों को 15 अगस्त पर दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा. उन पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ सहित अन्य विभागों की योजनाओं को गंभीरता से लागू किया. इसके अलावा, गांव में विकास कार्य करवाए. जिसके चलते इन तीन विशेष पंचायतों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा, इन पंचायतों में लगभग सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाई है. चाहे बात आंगनबाड़ी की हो, पेंशन की हो, आयुष्मान योजना की हो, गलियों की या फिर पानी निकासी और पीने के पानी की हो. ग्रामीण भी सरपंचों द्वारा करवाए गए कार्यों से काफी खुश हैं.

हरियाणा की 13 पंचयातों को मिलेगा सम्मान (Etv Bharat)

सरपंचों ने पंचायतों में कराए विकास कार्य: वहीं, नई दिल्ली में लाल किला पर होने वाले इस समारोह के लिए आमंत्रित किए जाने पर गांव वासियों में खुशी की लहर है. यमुनानगर के गांव टैहा ब्राह्मण के सरपंच मुकेश शर्मा, मानकपुर के सरपंच भारत सिंह ने विशेष आमंत्रित किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग व समर्थन से वह अपने-अपने गांव में विकास कार्य करवा पाए. लोगों को हर तरह से सहयोग किया, जिसके चलते गांव में खुशहाली है. इसी के चलते उन्हें 15 अगस्त को विशेष आमंत्रण देकर बुलाया गया है.

