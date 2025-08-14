ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा की 13 पंचयातों को मिलेगा सम्मान, यमुनानगर की भी तीन पंचायतें शामिल - HARYANA PANCHAYAT SAMMAN

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा की 13 ग्राम पंचायतों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.

स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगी यमुनानगर की पंचायतें
स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगी यमुनानगर की पंचायतें (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2025 at 4:56 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read

यमुनानगर: दिल्ली लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा की 13 ग्राम पंचायतों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. इनमें 3 यमुनानगर जिला से हैं. जिन में मानकपुर से भारत सिंह, टैहा ब्राह्मण से मुकेश शर्मा और घेसपुर से कृष्णा देवी भी शामिल हैं. जिन्हें परिवार के साथ 15 अगस्त के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.

यमुनानगर की 3 पंचायतों को सम्मान: यमुनानगर की जिन तीन पंचायतों को 15 अगस्त पर दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा. उन पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ सहित अन्य विभागों की योजनाओं को गंभीरता से लागू किया. इसके अलावा, गांव में विकास कार्य करवाए. जिसके चलते इन तीन विशेष पंचायतों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा, इन पंचायतों में लगभग सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाई है. चाहे बात आंगनबाड़ी की हो, पेंशन की हो, आयुष्मान योजना की हो, गलियों की या फिर पानी निकासी और पीने के पानी की हो. ग्रामीण भी सरपंचों द्वारा करवाए गए कार्यों से काफी खुश हैं.

हरियाणा की 13 पंचयातों को मिलेगा सम्मान (Etv Bharat)

सरपंचों ने पंचायतों में कराए विकास कार्य: वहीं, नई दिल्ली में लाल किला पर होने वाले इस समारोह के लिए आमंत्रित किए जाने पर गांव वासियों में खुशी की लहर है. यमुनानगर के गांव टैहा ब्राह्मण के सरपंच मुकेश शर्मा, मानकपुर के सरपंच भारत सिंह ने विशेष आमंत्रित किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग व समर्थन से वह अपने-अपने गांव में विकास कार्य करवा पाए. लोगों को हर तरह से सहयोग किया, जिसके चलते गांव में खुशहाली है. इसी के चलते उन्हें 15 अगस्त को विशेष आमंत्रण देकर बुलाया गया है.

ये भी पढ़ें: कारगिल युद्ध में शहीद हुए सिरसा के कृष्ण कुमार के परिजनों का इंतजार कब होगा खत्म ? सरकार से अपने वादे पूरे करने की गुहार

ये भी पढ़ें: 15 अगस्त से पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी हमले की धमकी, सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट, चेकिंग अभियान जारी

यमुनानगर: दिल्ली लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा की 13 ग्राम पंचायतों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. इनमें 3 यमुनानगर जिला से हैं. जिन में मानकपुर से भारत सिंह, टैहा ब्राह्मण से मुकेश शर्मा और घेसपुर से कृष्णा देवी भी शामिल हैं. जिन्हें परिवार के साथ 15 अगस्त के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.

यमुनानगर की 3 पंचायतों को सम्मान: यमुनानगर की जिन तीन पंचायतों को 15 अगस्त पर दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा. उन पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ सहित अन्य विभागों की योजनाओं को गंभीरता से लागू किया. इसके अलावा, गांव में विकास कार्य करवाए. जिसके चलते इन तीन विशेष पंचायतों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा, इन पंचायतों में लगभग सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाई है. चाहे बात आंगनबाड़ी की हो, पेंशन की हो, आयुष्मान योजना की हो, गलियों की या फिर पानी निकासी और पीने के पानी की हो. ग्रामीण भी सरपंचों द्वारा करवाए गए कार्यों से काफी खुश हैं.

हरियाणा की 13 पंचयातों को मिलेगा सम्मान (Etv Bharat)

सरपंचों ने पंचायतों में कराए विकास कार्य: वहीं, नई दिल्ली में लाल किला पर होने वाले इस समारोह के लिए आमंत्रित किए जाने पर गांव वासियों में खुशी की लहर है. यमुनानगर के गांव टैहा ब्राह्मण के सरपंच मुकेश शर्मा, मानकपुर के सरपंच भारत सिंह ने विशेष आमंत्रित किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग व समर्थन से वह अपने-अपने गांव में विकास कार्य करवा पाए. लोगों को हर तरह से सहयोग किया, जिसके चलते गांव में खुशहाली है. इसी के चलते उन्हें 15 अगस्त को विशेष आमंत्रण देकर बुलाया गया है.

ये भी पढ़ें: कारगिल युद्ध में शहीद हुए सिरसा के कृष्ण कुमार के परिजनों का इंतजार कब होगा खत्म ? सरकार से अपने वादे पूरे करने की गुहार

ये भी पढ़ें: 15 अगस्त से पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी हमले की धमकी, सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट, चेकिंग अभियान जारी

Last Updated : August 14, 2025 at 5:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

3 PANCHAYATS OF YAMUNA NAGARस्वतंत्रता दिवस समारोहINDEPENDENCE DAY 2025हरियाणा पंचायत सम्मानHARYANA PANCHAYAT SAMMAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.