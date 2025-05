ETV Bharat / state

कुछ ही देर में शहीद दिनेश शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार, मां ने कहा- “गर्व है अपने लाल पर” - SOLDIER DINESH SHARMA FUNERAL

हरियाणा के शहीद जवान दिनेश शर्मा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 8, 2025 at 1:51 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 2:06 PM IST 4 Min Read

पलवल: हरियाणा के शहीद जवान दिनेश शर्मा का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. इसकी तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा चुकी है. वहीं, शहीद के परिजनों को रो-रो कर बुरा हाल है. शहीद की मां मीरा देवी ने रोते हुए “जय जवान, जय किसान” का नारा दिया. साथ ही कहा कि मुझे मेरे बेटे पर गर्व है. पाक की गोलीबारी में हुए थे घायल: दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट में पाक ने जम्मू -कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की. इस गोलीबारी में पलवल के जवान दिनेश शर्मा ड्यूटी के दौरान घायल हो गए थे. उनको आनने फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. दिनेश की मौत की सूचना के बाद उनके घर में मातम का माहौल है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है. पत्नी, मां, भाई और पिता के आंसू नहीं रुक रहे है. शहीद दिनेश शर्मा के घर में मातम (ETV Bharat) राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार: आर्मी से मिली सूचना के मुताबिक 2 बजे तक शहीद का शव गांव पहुंच जाएगा. इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसके लिए प्रशाशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैँ. शहीद के परिवार वालों ने बताया कि दिनेश के घायल होने कि सूचना उन्हें फोन से मिली थी. बाद में पता चला की उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

2014 में हुए थे सेना में भर्ती: शहीद दिनेश के पिता दयाचंद ने कहा, “ मेरा बेटा साल 2014 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था. बीते 11 सालों में दिनेश की पोस्टिंग देश के कई हिस्सों में हुई. इन दिनों वह जम्मू के बारामूला सेक्टर में तैनात था. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर फायरिंग कर रहा है. दिनेश भी अपनी टीम के साथ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोर्चे पर डटा था. इस दौरान फायरिंग में वो घायल हो गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.” मां और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल: वहीं, शहीद की मां मीरा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. हालांकि उन्होंने अपने बेटे पर गर्व होने की बात कही है. इधर, शहीद दिनेश की पत्नी भी बेसुध हैं. शहीद की पत्नी सीमा ने कहा कि “हमें फोन आया था कि मेरे पति घायल हो गए हैं. उनका इलाज चल रहा है. इसके बाद फोन आया कि वो शहीद हो गए हैं.” शहीद के गांववालों ने और अन्य रिश्तेदारों ने कहा कि हमारे गांव का लड़का शहीद हुआ है. हमें उस पर गर्व है. हालांकि, पूरे गांव की आंखें नम है. भारतीय सेना ने शहादत को किया सलाम: दिनेश की शहादत को भारतीय सेना ने सलाम किया है. सेना ने एक्स पर लिखा, “जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीओएएस और #भारतीय सेना के सभी रैंक लांस नायक दिनेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं, जिन्होंने 07 मई 2025 को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी.भारतीय सेना उन निर्दोष नागरिकों के साथ एकजुटता में खड़ी है, जो पुंछ सेक्टर में दुश्मन द्वारा अंधाधुंध तोपखाने की गोलाबारी के माध्यम से किए गए हमलों के शिकार हैं.हमारे दुश्मनों के नापाक इरादों को दृढ़ और दंडात्मक कार्रवाई के साथ विफल किया गया है और आगे भी किया जाएगा.” वहीं, हरियाणा के सीएम सहित अन्य हस्तियों ने भी शहीद दिनेश की शहादत को सलाम करते हुए श्रद्धांजलि दी है. बता दें शहीद दिनेश के परिवार में उनके भाई-बहन,माता –पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं. दिनेश अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे. दिनेश के पिता-दयाचंद और माता मीरा देवी है. शहीद दिनेश के दो भाई किसान हैं, जबकि दो भाई अग्निवीर हैँ. दिनेश की पत्नी सीमा गर्भवती है. उसके पहले से दो बच्चे हैं. पत्नी सीमा पेशे से एडवोकेट है. वो पलवल कोर्ट में अभ्यास कर रही है. ये भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की बौखलाहट: बारामूला में पाकिस्तानी फायरिंग में हरियाणा का जवान शहीद, आज होगा अंतिम संस्कार - HARYANA SOLDIER MARTYRED

