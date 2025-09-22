ETV Bharat / state

हरियाणा में परवल धान की खरीद शुरू, लेकिन बल्लभगढ़ अनाज मंडी में पसरा सन्नाटा, इस कारण मंडी नहीं पहुंचे किसान

हरियाणा में आज से परवल धान की खरीद शुरू हो चुकी है. लेकिन बल्लभगढ़ मंडी में किसान नहीं पहुंचे हैं.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
फरीदाबाद: हरियाणा सरकार के निर्देश पर शनिवार से प्रदेशभर की अनाज मंडियों में परवल यानी कि परमल धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सरकार ने धान खरीद को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े. इस बीच फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अनाज मंडी में पहले दिन कोई भी किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचा. मंडी में सन्नाटा पसरा रहा.

"फसल में नमी के कारण किसान नहीं पहुंचे मंडी": बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया, "परवल धान की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन क्षेत्र में हाल ही में हुई बारिश के चलते धान की फसल में नमी रह गई है. इसी कारण किसान अभी फसल मंडी में लाने से कतरा रहे हैं. परवल धान के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य ₹2,389 प्रति क्विंटल तय किया है."

मंडी में तैयारियां पूरी: बल्लभगढ़ अनाज मंडी में धान खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मंडी प्रशासन द्वारा किसानों और मजदूरों के लिए खास व्यवस्था की गई है, जिसमें 10 रुपए में भरपेट भोजन की सस्ती कैंटीन, पीने के लिए ठंडा पानी, स्वच्छ शौचालय, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, ट्रैफिक मुक्त व्यवस्था और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान जैसी सुविधाएं शामिल है. मंडी अधिकारियों की मानें तो जैसे ही किसान फसल लेकर मंडी आएंगे, उनकी खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी जाएगी.

केवल 1509 वैरायटी की प्राइवेट धान पहुंची: सचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया कि "फिलहाल मंडी में केवल 1509 वैरायटी की कुछ प्राइवेट धान ही पहुंची है, जिसे सरकारी खरीद में शामिल नहीं किया गया. अधिकारी किसानों के आने का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि फसल में नमी कम होते ही जल्द ही किसान मंडियों में पहुंचेंगे."

सरकार की किसानों से खास अपील: मंडी प्रशासन और सरकार की ओर से किसानों से अपील की गई है कि वे फसल को अच्छी तरह सुखाकर मंडी में लाएं, ताकि समर्थन मूल्य पर खरीद में कोई बाधा न आए. साथ ही अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि हर किसान की फसल को पारदर्शिता के साथ खरीदा जाएगा.

