ETV Bharat / state

हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने नया कीर्तिमान किया स्थापित, विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लु पर फहराया तिरंगा

हरियाणा के पर्वतारोही बेटे नरेंद्र कुमार ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी, माउंट मनास्लु (8163 मीटर) पर 40 डिग्री तापमान के बीच तिरंगा फहराया.

Haryana mountaineer Narendra Kumar
Haryana mountaineer Narendra Kumar (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2025 at 12:02 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हिसार: हरियाणा के हिसार में नलवा हलके के गांव मिंगनी खेड़ा निवासी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लु (8163 मीटर ) पर 22 सितंबर की सुबह 6 बजे अपनी चढ़ाई पूरी कर भारतीय तिरंगा फहराया है. पर्वतारोही नरेंद्र कुमार की इस उपलब्धि ने न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है.

15 दिन में पूरा किया अभियान: पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने इस साहसी अभियान की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को शुरू की थी और 22 सितंबर को उन्होंने इस चोटी पर तिरंगा फहराकर फतेह हासिल की है. नरेंद्र कुमार ने अपने इस अभियान को महज 15 दिन में पूरा कर दिया है. हालांकि यह इतना आसान नहीं था. उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. पर्वतारोही ने बताया कि "रास्ते में मौसम बहुत खराब था और तापमान भी 40 तक पहुंच गया था. एवलांच का खतरा हमेशा बना हुआ था."

पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने नया कीर्तिमान किया स्थापित (Etv Bharat)

पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने ऐसे की थी शुरुआत: पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने अपनी माउंटेनियरिंग की यात्रा 2019 में अटल बिहारी इंस्टीट्यूट, मनाली से बेसिक कोर्स से शुरू की थी. इसे 2021 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग में एडवांस कोर्स से आगे बढ़ाया. पर्वतारोही नरेंद्र कुमार के पिता सुभाष चंद्र, (जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पद पर से रिटायर हैं.) ने हमेशा उनका समर्थन किया और उन्हें इस सफलता के लिए काफी सहयोग भी किया.

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में "मेगा स्वच्छता अभियान", CM नायब ने खुद लगाया सड़कों पर झाड़ू

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में मैराथन: सीएम नायब सैनी ने युवाओं संग लगाई दौड़, बोले- "युवा राजनीति में आएं, परिवारवाद-वंशवाद खत्म करें"

Last Updated : September 25, 2025 at 2:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TRICOLOR ON MOUNT MANASLUHOISTED TRICOLOR ON MOUNT MANASLUपर्वतारोही नरेंद्र कुमारमाउंट मनास्लु पर तिरंगाHARYANA MOUNTAINEER NARENDRA KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.