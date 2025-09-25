ETV Bharat / state

हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने नया कीर्तिमान किया स्थापित, विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लु पर फहराया तिरंगा

हिसार: हरियाणा के हिसार में नलवा हलके के गांव मिंगनी खेड़ा निवासी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लु (8163 मीटर ) पर 22 सितंबर की सुबह 6 बजे अपनी चढ़ाई पूरी कर भारतीय तिरंगा फहराया है. पर्वतारोही नरेंद्र कुमार की इस उपलब्धि ने न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है.

15 दिन में पूरा किया अभियान: पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने इस साहसी अभियान की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को शुरू की थी और 22 सितंबर को उन्होंने इस चोटी पर तिरंगा फहराकर फतेह हासिल की है. नरेंद्र कुमार ने अपने इस अभियान को महज 15 दिन में पूरा कर दिया है. हालांकि यह इतना आसान नहीं था. उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. पर्वतारोही ने बताया कि "रास्ते में मौसम बहुत खराब था और तापमान भी 40 तक पहुंच गया था. एवलांच का खतरा हमेशा बना हुआ था."