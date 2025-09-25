हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने नया कीर्तिमान किया स्थापित, विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लु पर फहराया तिरंगा
हरियाणा के पर्वतारोही बेटे नरेंद्र कुमार ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी, माउंट मनास्लु (8163 मीटर) पर 40 डिग्री तापमान के बीच तिरंगा फहराया.
Published : September 25, 2025 at 12:02 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 2:20 PM IST
हिसार: हरियाणा के हिसार में नलवा हलके के गांव मिंगनी खेड़ा निवासी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लु (8163 मीटर ) पर 22 सितंबर की सुबह 6 बजे अपनी चढ़ाई पूरी कर भारतीय तिरंगा फहराया है. पर्वतारोही नरेंद्र कुमार की इस उपलब्धि ने न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है.
15 दिन में पूरा किया अभियान: पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने इस साहसी अभियान की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को शुरू की थी और 22 सितंबर को उन्होंने इस चोटी पर तिरंगा फहराकर फतेह हासिल की है. नरेंद्र कुमार ने अपने इस अभियान को महज 15 दिन में पूरा कर दिया है. हालांकि यह इतना आसान नहीं था. उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. पर्वतारोही ने बताया कि "रास्ते में मौसम बहुत खराब था और तापमान भी 40 तक पहुंच गया था. एवलांच का खतरा हमेशा बना हुआ था."
पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने ऐसे की थी शुरुआत: पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने अपनी माउंटेनियरिंग की यात्रा 2019 में अटल बिहारी इंस्टीट्यूट, मनाली से बेसिक कोर्स से शुरू की थी. इसे 2021 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग में एडवांस कोर्स से आगे बढ़ाया. पर्वतारोही नरेंद्र कुमार के पिता सुभाष चंद्र, (जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पद पर से रिटायर हैं.) ने हमेशा उनका समर्थन किया और उन्हें इस सफलता के लिए काफी सहयोग भी किया.
